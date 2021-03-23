В Минобороны назвали фейком информацию о переброске Россией на Донбасс сотни танков
В Министерстве обороны опровергли информацию о переброске Россией на Донбасс более сотни танков Т-72 для боевиков. В то же время в ведомстве отметили, что Москва все же продолжает отправлять в зону конфликта вооружение и технику.
Источник:Минобороны
Информацию о якобы перебросе танков на Донбасс распространяют в социальных сетях и российских СМИ.
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Минобороны опровергло информацию
Сообщение о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72 является фейком,
– заявили в ведомстве.
Там также уточнили, что такую информацию использует пропаганда противника для усиления деструктивного влияния на местное население.
В то же время в Минобороны отметили, что Россия продолжает отправлять на оккупированные территории Донбасса вооружение и технику, в частности дроны и станции радиоэлектронной борьбы.
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