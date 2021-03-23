В Министерстве обороны опровергли информацию о переброске Россией на Донбасс более сотни танков Т-72 для боевиков. В то же время в ведомстве отметили, что Москва все же продолжает отправлять в зону конфликта вооружение и технику.

Информацию о якобы перебросе танков на Донбасс распространяют в социальных сетях и российских СМИ.

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Минобороны опровергло информацию

Сообщение о перемещении из Российской Федерации на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях более 100 танков Т-72 является фейком,

– заявили в ведомстве.

Там также уточнили, что такую ​​информацию использует пропаганда противника для усиления деструктивного влияния на местное население.

В то же время в Минобороны отметили, что Россия продолжает отправлять на оккупированные территории Донбасса вооружение и технику, в частности дроны и станции радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! В Беларуси, в Гродно местные жители зафиксировали на камеру большую колонну тяжелой военной техники. Город расположен близко к границе с Польшей и недалеко от Литвы.