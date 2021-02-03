Министерство культуры и информационной политики в ближайшее время обратится к компании YouTube, чтобы та закрыла страницы телеканалов Виктора Медведчука ZIK, NewsOne и "112 Украина". Основанием для этого является решение СНБО за 2 февраля.

Источник: телеграм Александра Ткаченко

Глава Минкульта подчеркнул, что эти каналы представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины.

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Ткаченко назвал каналы кума Владимира Путина Виктора Медведчука "частью пропагандистской войны России против Украины".

Эти каналы – в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях – представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычными вещателями, а частью пропагандистской войны,

– подчеркнул Ткаченко.

Он понимает, что YouTube руководствуется собственной политикой относительно закрытия каналов. В то же время, по мнению Ткаченко, популярная платформа должна знать о том, кто именно и как именно финансирует и производит вражеский контент.

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