Телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" надо заблокировать и на ютубе. С такой просьбой к видеохостингу YouTube обратилось украинское Министерство культуры и информационной политики.

Источник: "Право на власть" на 1+1

По словам министра Александра Ткаченко, YouTube 4 февраля получил решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) о санкциях в отношении указанных каналов.

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Минкульт подал жалобу в YouTube на каналы Медведчука

"Министерство подало сегодня жалобу в YouTube. Впервые, насколько я понимаю, от государственного органа к таким организациям подается жалоба, где ссылка идет на решение СНБО", – сказал глава ведомства.

И, кстати, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах четко понимают дефиницию " связанные лица". Такие, как Козак и Медведчук,

– уточнил Ткаченко.

Речь о том, что хотя официально телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" принадлежат нардепу Тарасу Козаку, и именно против него СНБО применило санкции. Однако фактически эти СМИ контролирует кум президента России Виктор Медведчук.

"Я думаю, что там (в США, где расположен офис YouTube – 24 канал) это дело рассмотрят достаточно быстро", – подытожил Александр Ткаченко.

Как Ткаченко относится к блокированию NewsOne, ZIK и "112 Украина"

Цитировать эти каналы – это цитировать фейки, считает министр. Решение СНБО о санкциях в отношении их – это проявление государственной позиции, и касается оно "машины не только пропаганды, а информационного, фактически, терроризма".

К сожалению, сам факт наличия этих телеканалов с их машиной фейков и манипуляций сильно повредил стандартам медиа в Украине,

– заявил Александр Ткаченко.

Государство вправе реагировать на такую ​​ситуацию. Поэтому и внедренные санкции Ткаченко назвал шагом "правильным, справедливым и своевременным".

Санкции против нардепа Тараса Козака, напомним, ввели 2 февраля. Президент Зеленский отметил, что здесь речь идет не о свободе слова, а о противостоянии в информационной войне с агрессором.



Заметим, в Верховный Суд Украины уже поступили 2 иска об отмене санкций, которые привели к блокированию каналов Медведчука.