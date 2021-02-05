"Дело рассмотрят быстро": Минкульт попросил YouTube заблокировать каналы Медведчука
Телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" надо заблокировать и на ютубе. С такой просьбой к видеохостингу YouTube обратилось украинское Министерство культуры и информационной политики.
Источник: "Право на власть" на 1+1
По словам министра Александра Ткаченко, YouTube 4 февраля получил решение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) о санкциях в отношении указанных каналов.
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Минкульт подал жалобу в YouTube на каналы Медведчука
"Министерство подало сегодня жалобу в YouTube. Впервые, насколько я понимаю, от государственного органа к таким организациям подается жалоба, где ссылка идет на решение СНБО", – сказал глава ведомства.
И, кстати, насколько я понимаю, в Соединенных Штатах четко понимают дефиницию "связанные лица". Такие, как Козак и Медведчук,
– уточнил Ткаченко.
Речь о том, что хотя официально телеканалы NewsOne, ZIK и "112 Украина" принадлежат нардепу Тарасу Козаку, и именно против него СНБО применило санкции. Однако фактически эти СМИ контролирует кум президента России Виктор Медведчук.
"Я думаю, что там (в США, где расположен офис YouTube – 24 канал) это дело рассмотрят достаточно быстро", – подытожил Александр Ткаченко.
Как Ткаченко относится к блокированию NewsOne, ZIK и "112 Украина"
Цитировать эти каналы – это цитировать фейки, считает министр. Решение СНБО о санкциях в отношении их – это проявление государственной позиции, и касается оно "машины не только пропаганды, а информационного, фактически, терроризма".
К сожалению, сам факт наличия этих телеканалов с их машиной фейков и манипуляций сильно повредил стандартам медиа в Украине,
– заявил Александр Ткаченко.
Государство вправе реагировать на такую ситуацию. Поэтому и внедренные санкции Ткаченко назвал шагом "правильным, справедливым и своевременным".
Санкции против Козака и блокировка телеканалов: что следует знать / Инфографика 24 канала
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