Министерство культуры и информационной политики прекратило формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине. Последний раз такой перечень составляли еще в сентябре 2018 года.

Почему не формируют новых списков запрещенных сайтов

Перечень сайтов, которые содержат запрещенную к распространению информацию, осуществляло Министерство информационной политики Украины. Об этом сообщили в Минкульте на запрос "Интерфакс-Украина".

Читайте также База оккупационных войск на Донбассе: как любительница красивых фоточек "сожгла" сепарскую технику

На сегодня Министерство информационной политики находится в состоянии приостановления юридического лица в результате его ликвидации,

– заявили в Минкульте.

В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что теперь не осуществляют формирование таких перечней.

Запрещенные в Украине сайты

19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, которых рекомендовали для запрета. Он содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других.

В апреле 2018 года Мининформполитики направило СБУ второй перечень из 21 сайта. В него вошли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

В сентябре 2018 ведомство заявило, что готовит третий список запрещенных сайтов.

Обратите внимание! Министерство информационной политики Украины было создано в 2014 году и ликвидировано в 2019 году путем реорганизации с объединением других ведомств в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Впоследствии в 2020 году его реорганизовали в Министерство культуры и информационной политики.