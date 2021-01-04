Минкульт больше не составляет перечень запрещенных в Украине сайтов: причина
Министерство культуры и информационной политики прекратило формировать перечень сайтов, к которым предлагает запретить доступ в Украине. Последний раз такой перечень составляли еще в сентябре 2018 года.
Почему не формируют новых списков запрещенных сайтов
Перечень сайтов, которые содержат запрещенную к распространению информацию, осуществляло Министерство информационной политики Украины. Об этом сообщили в Минкульте на запрос "Интерфакс-Украина".
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На сегодня Министерство информационной политики находится в состоянии приостановления юридического лица в результате его ликвидации,
– заявили в Минкульте.
В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что теперь не осуществляют формирование таких перечней.
Запрещенные в Украине сайты
19 июня 2017 года Мининформполитики обнародовало перечень из 20 сайтов, которых рекомендовали для запрета. Он содержал сайты "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других.
В апреле 2018 года Мининформполитики направило СБУ второй перечень из 21 сайта. В него вошли: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.
В сентябре 2018 ведомство заявило, что готовит третий список запрещенных сайтов.
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