Глава Минюста Денис Малюська заявил, что для прекращения существования "Партии Шария" довольно много шансов. Правоохранители уже сформировали ряд доказательств.

По словам главы Минюста, компромата на пропагандиста Шария достаточно. Однако для запрета этой партии может потребоваться несколько месяцев.

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Доказательства уже собрали

Доказательства состоят из двух блоков. Первая часть доказательств касается подборки документов.

Партия подделывала документы. Они подали на регистрацию изменения названия протокол, который на самом деле не был подписан теми людьми, которые там были указаны,

– отметил Малюська.

Вторая часть доказательств касается незаконной агитации. Правоохранители уже имеют материалы, касающиеся языка вражды и подрыва национальной безопасности. Из-за этого пророссийскому политику уже сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Малюська отметил, что вероятно понадобятся дополнительные экспертизы по имеющимся документам. После того, как предполагает министр, пророссийский политик будет подавать апелляцию. Он заявил, что рассмотрение может занять несколько месяцев.

Что будет, если партию все же запретят

Назначат ликвидационную комиссию.

Партия прекратит существование – ее исключат из списков.

Она не сможет участвовать в политических процессах и выборах.

Важно! Глава Министерства юстиции отметил, что этот случай является эксклюзивным. Поскольку практика запрета политических партий не распространена в Украине. Такое было только раз – в 2014 году запретили "Партию регионов" и "Коммунистическую партию Украины".

Денис Малюська о запрете "Партии Шария":

Что известно о "Партии Шария": коротко