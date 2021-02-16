Минюст выложил за долги на аукцион женские трусы: фото необычных лотов
В Кривом Роге исполнительная служба за долги изъяла несколько десятков женских трусов. Теперь это нижнее белье можно приобрести на аукционе в системе СЕТАМ.
Источник:СЕТАМ
Имущество арестовали в рамках исполнительного производства № 63239355.
Читайте также Первый аукцион по продаже тюрем будет уже в феврале: детали от Малюськи
Подробности об аукционе
Он начнется уже 22 февраля, сейчас идет регистрация участников. Начальная цена лотов – 17,41 гривны, а гарантийный взнос – 0,97 гривны.
Заметим, что трусы изъяли представители Долгинцевского отдела государственной исполнительной службы в Кривом Роге.
Лоты на аукционе / Скриншоты с сайта СЕТАМ
Какие лоты выставлены:
- нижнее белье, бежевого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L, XL;
- нижнее белье, зеленого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L, XL;
- нижнее белье, серого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L, XL;
- нижнее белье, розового цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L;
- нижнее белье, фиолетового цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter