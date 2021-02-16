В Кривом Роге исполнительная служба за долги изъяла несколько десятков женских трусов. Теперь это нижнее белье можно приобрести на аукционе в системе СЕТАМ.

Имущество арестовали в рамках исполнительного производства № 63239355.

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Подробности об аукционе

Он начнется уже 22 февраля, сейчас идет регистрация участников. Начальная цена лотов – 17,41 гривны, а гарантийный взнос – 0,97 гривны.

Заметим, что трусы изъяли представители Долгинцевского отдела государственной исполнительной службы в Кривом Роге.

Лоты на аукционе / Скриншоты с сайта СЕТАМ

Какие лоты выставлены:

нижнее белье, бежевого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L, XL;

нижнее белье, зеленого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L, XL;

нижнее белье, серого цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L, XL;

нижнее белье, розового цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L;

нижнее белье, фиолетового цвета с черным узором, фирма BAMBOOPIDRE, размеры – М, L.

Интересно! В рамках этого же исполнительного производства ранее в январе и в начале февраля на аукцион выставили еще с десяток трусов. Однако, на сайте СЕТАМ указано, что торги не состоялись.