Окружной административный суд Киева открыл производство по делу против "Партии Шария". Иск подало Министерство юстиции.

Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

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Истец просит суд потребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года в отношении противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария",

– говорится в сообщении ОАСК.

Обратите внимание! Пророссийский блогер Анатолий Шарий обвинил в иске к суду Владимира Зеленского. Пропагандист заявил, что президент дал указание "закрыть "Партию Шария" любым способом".

Что известно о "Партии Шария": кратко

По документам "Партия Шария" использует фамилию жителя Днепра Виктора Шария, а не пророссийского блогера Анатолия Шария.

Днепрянин согласился "отдать" свою фамилию за 500 долларов.

В октябре 2020 года мужчина подал иск в суд с требованием запретить "Партию Шария". Виктор Шарий отметил, что "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия". Однако уже в декабре он отказался от каких-либо претензий.

К слову Анатолия Шария объявили в розыск