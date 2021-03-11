Минюст просит суд запретить "Партию Шария": ОАСК открыл производство
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу против "Партии Шария". Иск подало Министерство юстиции.
Источник:ОАСК
Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.
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Истец просит суд потребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года в отношении противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария",
– говорится в сообщении ОАСК.
Что известно о "Партии Шария": кратко
- По документам "Партия Шария" использует фамилию жителя Днепра Виктора Шария, а не пророссийского блогера Анатолия Шария.
- Днепрянин согласился "отдать" свою фамилию за 500 долларов.
- В октябре 2020 года мужчина подал иск в суд с требованием запретить "Партию Шария". Виктор Шарий отметил, что "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия". Однако уже в декабре он отказался от каких-либо претензий.
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