Министерство юстиции Украины в несколько раз готово увеличить свои расходы на клининговые услуги. В 2021 году министерство готово выделить 2,4 миллиона гривен.

В такую сумму должна обойтись уборка в 2 помещениях министерства в Киеве. Об этом свидетельствуют данные ProZorro. Важно Взятка в миллион: младшему Гладковскому объявили подозрение Тендер Министерства юстиции состоялся в конце ноября 2020 года. Среди 7 участников торгов победителем стало ООО "Дан Девелопмент", которое предложило свои услуги за 1,6 миллиона гривен. Сейчас ООО сообщило о намерении заключить договор. Как Минюст увеличивал свои расходы в 2017 году – 1,64 миллиона гривен;

в 2018 году – 1,75 миллиона гривен;

в 2019 году – 1,995 миллиона гривен;

в 2020 году – 1,958 миллиона гривен;

в 2021 году министерство предложило 2,4 миллиона гривен. Обратите внимание! В 2015 году за уборку помещений готовы были заплатить почти в 3 раза меньше, то есть 850 тысяч гривен. Однако после торгов услуги обошлись немного дешевле – в 731 тысячу гривен за год.