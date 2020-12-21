Почти 2,5 миллиона: Минюст в несколько раз увеличил расходы на клининговые услуги
Министерство юстиции Украины в несколько раз готово увеличить свои расходы на клининговые услуги. В 2021 году министерство готово выделить 2,4 миллиона гривен.
В такую сумму должна обойтись уборка в 2 помещениях министерства в Киеве. Об этом свидетельствуют данные ProZorro.
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Тендер Министерства юстиции состоялся в конце ноября 2020 года. Среди 7 участников торгов победителем стало ООО "Дан Девелопмент", которое предложило свои услуги за 1,6 миллиона гривен. Сейчас ООО сообщило о намерении заключить договор.
Как Минюст увеличивал свои расходы
- в 2017 году – 1,64 миллиона гривен;
- в 2018 году – 1,75 миллиона гривен;
- в 2019 году – 1,995 миллиона гривен;
- в 2020 году – 1,958 миллиона гривен;
- в 2021 году министерство предложило 2,4 миллиона гривен.
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