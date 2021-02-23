Украина хочет отказаться от угля до 2050 года, – Минэнерго
Украина хочет отказаться от угля в течение следующих 30 лет. Сейчас в Минэнерго рассматривают два сценария прекращения использования твердого топлива.
Источник:Министерство энергетики Украины
На энергетический сектор приходится почти 70% вредных выбросов и парниковых газов. Поэтому комитет по энергетике и климату Энергетического сообщества начал рассмотрение стратегии, предусматривающей отказ от угля.
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Базовый сценарий предполагает отказ от угля в энергетике до 2070 года, а оптимистичный – до 2040 года. Идеально это сделать к 2050 году. Именно этот год является годом климатической нейтральности Европейского континента,
– заявили в Минэнерго.
Сейчас комитет работает над картой декарбонизации и имеет три основных направления:
- энергоэффективность,
- развитие возобновляемых источников энергии,
- уменьшение выбросов парниковых газов.
Важный шаг в безуглеродной стратегии Украины – отказ от угля. Однако для его осуществления вся энергетическая отрасль нуждается в трансформации угольных регионов.
Как связаны энергетика и климат
Все действия регулируются документами и климатическими документами:
- Парижское климатическое соглашение – в рамках этого документа Украина завершает подготовку второго Национально определенного взноса страны по сокращению выбросов.
- Безугольный альянс – Минэнергетики предоставило предложение о вступлении нашего государства в эту организацию.
- Европейский зеленый курс. Правительство формирует обновленную Энергетическую стратегию Украины до 2035 года. Ее пересмотрят с учетом климатических вызовов и на соответствие Курсу. В министерстве планируют реализовать эту стратегию до 2050 года.
- Интегрированный план климата и энергетики – первый проект уже подготовили в Минэнерго и планируют начать обсуждение уже в марте 2021 года, а реализовать – к 2030 году.
Добыча угля в Украине: показатели
- В 2019 году добыча угля уже сократился на 6,2% по сравнению с 2018 годом – до 31,22 млн тонн.
- Минэнергетики уже начали трансформацию угольных регионов. По данным энергетического ведомства, оно продлится до 2028 – 2030 годов.
- В Украине есть более 30 тысяч работников, которые привлечены в угольной отрасли и 65 моногородов, которые завязаны на этой сфере промышленности.
- Сейчас в Украине не хватает угля. По данным Укрэнерго показатели уже на 43% меньше минимальной нормы.
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