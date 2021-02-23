Украина хочет отказаться от угля в течение следующих 30 лет. Сейчас в Минэнерго рассматривают два сценария прекращения использования твердого топлива.

На энергетический сектор приходится почти 70% вредных выбросов и парниковых газов. Поэтому комитет по энергетике и климату Энергетического сообщества начал рассмотрение стратегии, предусматривающей отказ от угля.

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Базовый сценарий предполагает отказ от угля в энергетике до 2070 года, а оптимистичный – до 2040 года. Идеально это сделать к 2050 году. Именно этот год является годом климатической нейтральности Европейского континента,

– заявили в Минэнерго.

Сейчас комитет работает над картой декарбонизации и имеет три основных направления:

энергоэффективность,

развитие возобновляемых источников энергии,

уменьшение выбросов парниковых газов.

Важный шаг в безуглеродной стратегии Украины – отказ от угля. Однако для его осуществления вся энергетическая отрасль нуждается в трансформации угольных регионов.

Как связаны энергетика и климат

Все действия регулируются документами и климатическими документами:

Парижское климатическое соглашение – в рамках этого документа Украина завершает подготовку второго Национально определенного взноса страны по сокращению выбросов.

– в рамках этого документа Украина завершает подготовку второго Национально определенного взноса страны по сокращению выбросов. Безугольный альянс – Минэнергетики предоставило предложение о вступлении нашего государства в эту организацию.

– Минэнергетики предоставило предложение о вступлении нашего государства в эту организацию. Европейский зеленый курс. Правительство формирует обновленную Энергетическую стратегию Украины до 2035 года. Ее пересмотрят с учетом климатических вызовов и на соответствие Курсу. В министерстве планируют реализовать эту стратегию до 2050 года.

Правительство формирует обновленную Энергетическую стратегию Украины до 2035 года. Ее пересмотрят с учетом климатических вызовов и на соответствие Курсу. В министерстве планируют реализовать эту стратегию до 2050 года. Интегрированный план климата и энергетики – первый проект уже подготовили в Минэнерго и планируют начать обсуждение уже в марте 2021 года, а реализовать – к 2030 году.

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