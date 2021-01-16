Министерство энергетики создало проект, который предусматривает снижение цены на газ для населения. Согласно документу, стоимость голубого топлива с 1 февраля 2021 года не должна превышать 6,99 гривны.

Сейчас документ находится на согласовании у других органов власти. Текст постановления появился в распоряжении "РБК-Украина". Важно Тарифные протесты: на Харьковщине протестующие перекрыли 2 крупнейшие трассы По информации собеседника издания, документ могут вынести на рассмотрение Кабмина 20 января. Что предусматривает проект Минэнергетики Документом предлагается установить с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий , но не дольше конца отопительного периода 20/21, предельную цену на природный газ на уровне 6,99 гривны за 1 метр кубический.

, но не дольше конца отопительного периода 20/21, предельную цену на природный газ на уровне 6,99 гривны за 1 метр кубический. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене. Что этому предшествовало С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.

Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.

11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов и других городов.

На совещании 13 января члены правительства договорились снизить цену на газ более чем на 30% — до 6,99 гривны за кубометр. Однако такая цена будет действовать лишь на время карантина.

При этом в МВФ напомнили, что Украина в меморандуме с Фондом взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа. Больше о том, как правительство вмешалось и снизило цену – читайте по ссылке.