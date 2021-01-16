Минэнергетики разработало проект об уменьшении цены на газ с 1 февраля, – СМИ
Министерство энергетики создало проект, который предусматривает снижение цены на газ для населения. Согласно документу, стоимость голубого топлива с 1 февраля 2021 года не должна превышать 6,99 гривны.
Сейчас документ находится на согласовании у других органов власти. Текст постановления появился в распоряжении "РБК-Украина".
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По информации собеседника издания, документ могут вынести на рассмотрение Кабмина 20 января.
Что предусматривает проект Минэнергетики
- Документом предлагается установить с 1 февраля 2021 до конца действия карантинных мероприятий, но не дольше конца отопительного периода 20/21, предельную цену на природный газ на уровне 6,99 гривны за 1 метр кубический.
- Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене.
Что этому предшествовало
- С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Соответствующие изменения в конце 2020 года принял тарифный регулятор.
- Из-за этого в Полтаве, Николаеве, Харькове и Кривом Роге 10 января люди вышли на протест. Они требовали возвращения старых тарифов.
- 11 января на акции протеста вышли также жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов и других городов.
- На совещании 13 января члены правительства договорились снизить цену на газ более чем на 30% — до 6,99 гривны за кубометр. Однако такая цена будет действовать лишь на время карантина.
- При этом в МВФ напомнили, что Украина в меморандуме с Фондом взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа.
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