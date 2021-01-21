Вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский отреагировал на инцидент, случившийся с его заместителем Виталием Немилостивым 20 января. Чиновника поймали на нетрезвом вождении. Теперь Кабмин планирует его уволить.

Немилостивый больше не может находиться в должности

Уруский отметил, что инцидент с Немилостивым делает невозможным его пребывание в должности в министерстве. Об этом чиновник написал в фейсбуке.

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Его поступок является неприемлемым и таким, что подрывает авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа. Считаю, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание на должности заместителя министра,

– написал Уруский.

Вице-премьер отметил, что вскоре решение относительно его заместителя будет принято.

Главное об инциденте с Виталием немилостивым: