На заседании СНБО принял решение о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. За были 17 членов Совета нацбезопасности, воздержался лишь спикер Дмитрий Разумков. Министр обороны Андрей Таран не присутствовал, поскольку находится в командировке в Индии. Чиновник заверил, что голосовал бы "за".

Источник: Министерство обороны

Таран сказал, что персональные санкции быть введены против тех, кто ведет деструктивную деятельность на территории Украины.

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Россия применяет против Украины пропагандистскую машину

В вопросах обороны Украины не может быть двусмысленности. Война Российской Федерации против Украины имеет также свое информационное измерение. Агрессор все годы нашей независимости применяет против Украины свою пропагандистскую машину, а последние 7 лет его СМИ стали буквально оружием массового информационного поражения,

– отметил Таран.

Министр обороны уверен, что под "свободу слова" пытались замаскировать попытки раздуть конфликт внутри Украины. Таким образом, подчеркнул Таран, шаги ради защиты украинского информационного пространства были необходимы. Санкции введенные против Козака и его медиа усилили обороноспособность страны.

Обратите внимание! Андрей Таран возглавил делегацию Украины на открытии 3-й международной выставки авиакосмической и оборонной промышленности "Aero India – 2021". Мероприятие продлится до 5 февраля в Бангалоре.

Коротко о санкциях против Тараса Козака и его каналов

СНБО 2 февраля одобрил санкции против ближайшего соратника Виктора Медведчука – нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака.

Ограничения также касаются телеканалов Козака NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Эти телеканалы прекратили вещание.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что ZIK, NewsOne, "112 Украина" не единственные каналы, которые занимаются "информационным терроризмом". Однако для введения санкций необходимы веские доказательства.

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