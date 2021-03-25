Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко обнародовал свою декларацию за 2020 год. Сколько заработал он и его семья в прошлом году – читайте дальше.

За 2020 год семья министра Игоря Петрашко заработала почти 8 миллионов гривен. Интересно, что из них лишь 534 тысячи – это зарплата на посту министра.

Важно Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики

Чем владеет семья Петрашко

примерно 553 тысячи гривен прибыли с процентов от юридического лица Morgan Stanley, зарегистрированного за рубежом;

510 тысяч долларов и 2,3 миллиона гривен наличными имеет в собственности Петрашко, еще 395 тысяч долларов и около 1,4 миллиона гривен задекларировала его жена.

наличными имеет в собственности Петрашко, еще 395 тысяч долларов и около 1,4 миллиона гривен задекларировала его жена. жена министра стала владелицей автомобиля Toyota Land Cruiser 200, выпущенного в 2020 году. Его стоимость составила 2,2 миллиона гривен.

Других изменений в декларации, по сравнению с прошлогодней не произошло.

Что ранее декларировал министр

В декларации Петрашко за 2019 год есть:

квартира площадью 86,9 квадратных метра;

площадью 86,9 квадратных метра; гараж площадью 11 квадратных метров в городе Стрый Львовской области и половина жилого дома площадью 76,1 квадратных метра во Львове;

площадью 11 квадратных метров в городе Стрый Львовской области и половина жилого дома площадью 76,1 квадратных метра во Львове; паркоместо площадью 10,8 квадратных метра;

площадью 10,8 квадратных метра; дом площадью 409,2 квадратных метра под Киевом – в селе Романков Обуховского района.

площадью 409,2 квадратных метра под Киевом – в селе Романков Обуховского района. автомобили Suzuki Vitara S, Land Rover Range Rover Sport и Mitsubishi Outlander.

Интересно! Жена министра является совладелицей квартиры (33,3%) площадью 109,1 квадратных метра в России.