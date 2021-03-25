Почти 8 миллионов гривен дохода: министр экономики Петрашко обнародовал декларацию
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко обнародовал свою декларацию за 2020 год. Сколько заработал он и его семья в прошлом году – читайте дальше.
Источник:Единый государственный реестр
За 2020 год семья министра Игоря Петрашко заработала почти 8 миллионов гривен. Интересно, что из них лишь 534 тысячи – это зарплата на посту министра.
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Чем владеет семья Петрашко
- примерно 553 тысячи гривен прибыли с процентов от юридического лица Morgan Stanley, зарегистрированного за рубежом;
- 510 тысяч долларов и 2,3 миллиона гривен наличными имеет в собственности Петрашко, еще 395 тысяч долларов и около 1,4 миллиона гривен задекларировала его жена.
- жена министра стала владелицей автомобиля Toyota Land Cruiser 200, выпущенного в 2020 году. Его стоимость составила 2,2 миллиона гривен.
Других изменений в декларации, по сравнению с прошлогодней не произошло.
Что ранее декларировал министр
В декларации Петрашко за 2019 год есть:
- квартира площадью 86,9 квадратных метра;
- гараж площадью 11 квадратных метров в городе Стрый Львовской области и половина жилого дома площадью 76,1 квадратных метра во Львове;
- паркоместо площадью 10,8 квадратных метра;
- дом площадью 409,2 квадратных метра под Киевом – в селе Романков Обуховского района.
- автомобили Suzuki Vitara S, Land Rover Range Rover Sport и Mitsubishi Outlander.
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