Украинцам не стоит обращать внимание на колебания валютного курса в обменниках. В правительстве уверяют, что курс будет стабильным, а причин для волнения нет.

Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко. В интервью ТСН он отметил, что нет никаких предположений, что курс катастрофически изменится.

Интересно Когда будет миссия МВФ в Украине и какого транша ожидать: ответ Минфина

"Курс национальной валюты будет стабильным. Это – ключевое. Нет никаких предпосылок, чтобы было иначе", – сказал Марченко.

Он отметил, что позиция Национального банка Украины является такой же.

Поэтому не стоит беспокоиться о незначительных ситуативных колебаниях,

– сказал Марченко.

Почему стабилизация курса, а не снижение

Марченко пояснил, что снижение курса – не всегда хорошо. Именно поэтому работают над стабилизацией. Речь идет о том, что колебания все же будут, однако они должны происходить в пределах определенных параметров.

Резкие девальвация или ревальвация – это уже плохо,

– заметил министр.

По словам Марченко, если укреплять гривну резко – экономика будет менее конкурентоспособной.

К теме Курс валют на 30 декабря: доллар резко подешевел, евро тоже немного упало

"Мы заложили среднегодовой курс на уровне 29,1 гривен, чтобы иметь возможность в случае разных сценариев быть готовыми осуществить все государственные расходы. Думаю, курс будет стабильным, как и в этом году (2020 – 24 канал)", – подытожил Марченко.