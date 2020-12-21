Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко критически высказался о министре здравоохранения Максиме Степанове. Мол, Степанов вел себя неприемлемо во время подготовки проекта Госбюджета-2021.

Марченко раскритиковал Степанова

Министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала ICTV 20 декабря назвал неприемлемым поведение министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

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В своем комментарии Марченко говорил о позиции Степанова во время подготовки проекта государственного бюджета на 2021 год. Мол, глава Минздрава манипулировал пандемией.

Для меня неприемлемо поведение, в том числе Степанова, который, используя пандемию, пытается этими вещами манипулировать,

– сказал Марченко.

Также глава Минфина пояснил увеличенное финансирование на силовиков и прокуроров:

"Если бы мы забрали увеличение финансирования на условных силовиков, этого не хватило бы, чтобы покрыть потребности медиков".

А увеличено финансирование Офиса генпрокурора – это необходимость, потому что принятые Верховной Радой законы обязывают правительство обеспечить соответствующие заработные платы прокуроров.