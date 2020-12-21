Неурядицы в правительстве: министр финансов Марченко раскритиковал главу МЗ Степанова
Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко критически высказался о министре здравоохранения Максиме Степанове. Мол, Степанов вел себя неприемлемо во время подготовки проекта Госбюджета-2021.
Марченко раскритиковал Степанова
Министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала ICTV 20 декабря назвал неприемлемым поведение министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.
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В своем комментарии Марченко говорил о позиции Степанова во время подготовки проекта государственного бюджета на 2021 год. Мол, глава Минздрава манипулировал пандемией.
Для меня неприемлемо поведение, в том числе Степанова, который, используя пандемию, пытается этими вещами манипулировать,
– сказал Марченко.
Также глава Минфина пояснил увеличенное финансирование на силовиков и прокуроров:
- "Если бы мы забрали увеличение финансирования на условных силовиков, этого не хватило бы, чтобы покрыть потребности медиков".
- А увеличено финансирование Офиса генпрокурора – это необходимость, потому что принятые Верховной Радой законы обязывают правительство обеспечить соответствующие заработные платы прокуроров.
Какая позиция Степанова возмутила главу Минфина?Еще до принятия бюджета-2021 Максим Степанов настаивал, что его следует пересмотреть.
Он требовал увеличить финансирование медицинской системы . По его мнению, нужны для медицины до 300 миллиардов гривен, а не 160. Но даже чтоб медицины хоть выжила, надо добавить минимум 57 миллиардов.
Однако в итоге на систему здравоохранения выделили только 162,7 миллиарда. И это, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, является рекордной суммой за время независимости.
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