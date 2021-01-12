Министр регионального развития Алексей Чернышов заявил, что деньги из фонда на борьбу с коронавирусом не тратили на программу "Большая стройка". А так называемое перераспределение "было сугубо на дороги".

Такое мнение министр Чернышов высказал в эксклюзивном интервью на 24 канале. Он заверил, что это лишь слухи.

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"В большом смысле то, что деньги из коронавирусного фонда, – это миф и манипуляция. В реализованной части программы "100 садов, 100 школ, 100 стадионов" нет ни одной гривны из фонда, который должен противодействовать COVID-19", – заверил Чернышев.

По его словам, это на самом деле не имеет никакого значения, поскольку задача программы – улучшать инфраструктурные и социальные объекты, а также жизни украинцев.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что это первая в истории Украины программа, которая, фактически действует в жизни, а не на бумаге,

– сказал министр.

Он добавил, что было перераспределение финансирования, которое связано со строительством дорог. Министр считает его "вполне нормальным".

На что на самом деле пошли деньги из ковидного фонда

Однако в Министерстве финансов подтвердили, что действительно большинство денег потратили на дороги – почти 26 миллиардов. Тогда как на сферу здравоохранения использовали чуть меньше – 19,4 миллиарда гривен. "На стимулирование экономики использовано 26,4 миллиарда гривен из 27 миллиардов гривен общего фонда бюджета. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения – 25,7 миллиарда гривен из предусмотренных 26,2 миллиарда гривен", – говорится в сообщении Минфина.