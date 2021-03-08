Украинцы выходят на протесты из-за несправедливого приговора активисту Сергею Стерненко. После громких акций министр внутренних дел Арсен Аваков начал бегать по телевизионным шоу и раздавать эксклюзивные интервью.

Пока "журналисты" вымачивали Авакова в теплой ванне", его подчиненные каждый второй день совершали преступления против украинского народа. Об этом в своем видеоблоге "Право на гідність" рассказал руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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"Например, выяснилось, что второго осужденного по делу Стерненко полиция заставляла свидетельствовать против Сергея. Похоже, что Аваков не только крышует напавших на активистов, он фальсифицирует против активистов дела", – заявил Шабунин.

"Стерненко не украл 14 миллинов гривен наших налогов"

По его словам, в одном из интервью глава МВД сказал о Стерненко следующее: "В чем его героизм?.. Или может у него есть опыт каких-то хороших свершений?". Шабунин сказал, что прежде всего Стерненко не украл 14 миллионов гривен налогов, а, например, сыну Авакова за такую ​​кражу НАБУ подозрение вручило.

Именно когда Стерненко защищал Одессу от сепаратистов и бандитов Труханова, сын Авакова, по данным НАБУ, пилил на закупках снаряжения для бойцов АТО,

– отметил он.

Также отметил: "Потом полиция Авакова (на службе у Труханова) начала Стерненко закрывать, а сына "самого эффективного министра" в то время как раз отмазывали от НАБУ. Ибо сын Авакова должен жить в элитной квартире за 1 миллион долларов в 375 квадратных метрах, а различные там Стерненко и Антоненко пусть в тюрьме гниют".

Что известно о "рюкзаках Авакова"

В 2017 году НАБУ начало расследование из-за возможной растраты государственных денег при закупке рюкзаков для АТО. Говорится о сумме в 14 миллионов гривен.

Фигурантами дела были сын Арсена Авакова Александр, его друг, представитель фирмы "Днипровенд" Владимир Литвин и заместитель главы МВД Сергей Чеботарь.

В апреле 2018 года стал известно о завершении расследования. Авакова-младшего и Чеботаря якобы по делу "вывели".

Всю вину на себя взял третий фигурант дела – Владимир Литвин. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и компенсацией убытков почти 5 миллионов гривен.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Право на гідність" на 24 канале: