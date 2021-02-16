Министерство юстиции считает частных исполнителей конкурентами, пытается расправиться с ними дисциплинарными методами и применяет для этого поддельные документы.

Об этом заявил заместитель председателя Ассоциации частных исполнителей Украины Анатолий Телявский на пресс-конференции "Проблема дисциплинарной практики Министерства юстиции в отношении частных исполнителей в Украине".

Детали заявления Ассоциации частных исполнителей

В рамках мероприятия представители Ассоциации продемонстрировали видеозапись, на которой видно, как во время заседания комиссии должники публично заявляют о том, что не писали жалоб по делу частного исполнителя Павла Говорова, а документы кто-то подделал.

Согласно предоставленной АПВУ статистике, за последний год против частных исполнителей провели 29 заседаний Дисциплинарной комиссии, на которых они получили 69 наказаний, 31 из которых – суровые: остановка или прекращение деятельности. В целом количество наказаний от министерства увеличилось в 12 раз.

Член Дисциплинарной комиссии по квоте АПВУ Алексей Соломко отметил о том, что частных исполнителей в основном привлекают к дисциплинарной ответственности за исполнение судебных решений, а не наоборот.

Это все происходит при том, что мы, частные исполнители, обеспечиваем львиную долю исполнение судебных решений в стране и не берем за это ни копейки из государственного бюджета. По официальным показателям результативности, один частный исполнитель почти в шесть раз эффективнее, чем его коллега на государственной службе,

– прокомментировал ситуацию Анатолий Телявский, заместитель председателя Ассоциации частных исполнителей Украины.

По его словам, совсем не такого отношения к себе со стороны регулятора ждало сообщество.

Председатель Ассоциации частных исполнителей Украины Виталий Чепурной, со своей стороны, отметил, что дисциплинарная комиссия стала карательным органом для частных исполнителей в Украине.

"Контроль за действиями частных исполнителей должен полагаться исключительно на суды, а министерство сегодня пытается перетянуть на себя работу судебной власти. Мы публично призываем руководство Министерства юстиции Украины направить деятельность Дисциплинарной комиссии частных исполнителей исключительно в правовое русло", – отметил он.

Также Чепурной выразил надежду, что регулятор услышит этот призыв.

"Иначе будем инициировать и добиваться соответствующих кадровых ротаций как в дисциплинарной комиссии, так и в Минюст", – резюмировал глава АПВ.

Отметим! Действующий министр юстиции Денис Малюська занимает свой пост с августа 2019 года. За исполнение судебных решений в команде министра отвечают его заместитель Андрей Гайченко и директор Департамента государственной исполнительной службы Максим Киселев.