У правительства попросили выделить деньги из "ковидного" фонда на поддержку авиации
Министерство инфраструктуры попросило правительство выделить деньги на поддержку гражданской авиации, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19. Дополнительные средства Кабмин должен выделить из коронавирусного фонда.
Источник:StateWatch
Соответствующее письмо к Кабмину обнародовал министр инфраструктуры Владислав Криклий. В письме говорилось о выделении 500 миллионов гривен.
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О чем еще говорилось в письме Криклия к правительству
Глава Мининфраструктуры отметил, что в 2020 году пассажиропоток на авиационном транспорте в Украине снизился на 66% по сравнению с 2019 годом. Это привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков: так, аэропорты "Борисполь" и "Львов" нуждались в дополнительных средствах.
Также Криклий в письме обратил внимание на то, что во время карантина весной 2020 года аэропорты и авиаперевозчики принимали антикризисные меры для уменьшения расходов на содержание:
- сокращали персонал и переводили его на неполный рабочий день,
- сокращали флот авиаперевозчиков,
- закрывали терминал F в аэропорту "Борисполь".
Он подчеркнул, что в условиях зимнего периода и второй волны заболевания COVID-19 в мире, авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли.
Куда потратят средства
Если Кабмин все же выделит деньги, то они пойдут на:
- обеспечение безопасности пассажирских перевозок,
- повышение операционной эффективности предприятий,
- улучшение авиационного транспортного сообщения.
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Что известно о "ковидном" фонде
- Еще в марте 2020 года в Украине создали Фонд борьбы с COVID-19. Для этого сократили расходы бюджета-2020 на 49 миллиардов гривен, привлекли туда помощь иностранных партнеров, а именно – транш от МВФ, средства Евросоюза и США.
- В общем в фонд смогли собрать почти 66 миллиардов гривен. Однако часть денег тратили не на сферу здравоохранения, а на строительство дорог, соцзащиту, культуру.
- Известно, что по состоянию на январь 2021 года из Фонда борьбы с COVID-19 не использовали 116 миллионов гривен. Это почти 35% от запланированной на 2020 год суммы.
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