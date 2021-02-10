Министерство инфраструктуры попросило правительство выделить деньги на поддержку гражданской авиации, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19. Дополнительные средства Кабмин должен выделить из коронавирусного фонда.

Соответствующее письмо к Кабмину обнародовал министр инфраструктуры Владислав Криклий. В письме говорилось о выделении 500 миллионов гривен.

Важно Почему Минздрав не использовал даже половины денег из коронавирусного фонда

О чем еще говорилось в письме Криклия к правительству

Глава Мининфраструктуры отметил, что в 2020 году пассажиропоток на авиационном транспорте в Украине снизился на 66% по сравнению с 2019 годом. Это привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков: так, аэропорты "Борисполь" и "Львов" нуждались в дополнительных средствах.

Также Криклий в письме обратил внимание на то, что во время карантина весной 2020 года аэропорты и авиаперевозчики принимали антикризисные меры для уменьшения расходов на содержание:

сокращали персонал и переводили его на неполный рабочий день,

сокращали флот авиаперевозчиков,

закрывали терминал F в аэропорту "Борисполь".

Он подчеркнул, что в условиях зимнего периода и второй волны заболевания COVID-19 в мире, авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли.

Куда потратят средства

Если Кабмин все же выделит деньги, то они пойдут на:

обеспечение безопасности пассажирских перевозок,

повышение операционной эффективности предприятий,

улучшение авиационного транспортного сообщения.

Актуально Миллион пассажиров "потерялся": сколько людей обслужил Одесский аэропорт в 2020

Что известно о "ковидном" фонде