Советник председателя Офиса Президента Украины и экс-министр экономики Тимофей Милованов эмоционально отреагировал на обвинения в неудаче в переговорах с МВФ. В комментариях на своем фейсбуке написал, что миссия МВФ в Украине "обгадилась".

Началась дискуссия с того, что Милованов запостил в своем фейсбуке пост об успешной встрече с наследным принцем ОАЭ.

Узнайте Почему Украина не договорилась с МВФ – объяснение Милованова

Пост об ОАЭ

Экс-глава министерства экономики отметил, что ему посчастливилось побывать на встрече в составе официальной делегации. В посте Милованов написал, что председатель ОАЭ дал задание своей команде увеличить в 10 раз товарооборот и инвестиции в агропромышленность с Украиной через несколько лет. В конце концов, сумма должна достичь 2 миллиардов долларов в год.

В комментариях пользователи начали иронизировать, что Украине не удалось договориться с МВФ, поэтому правительство пошло другим направлением и начало с сотрудничества с ОАЭ.

На комментарий о том, что Украина "обгадилась", Милованов ответил, что на самом деле обгадился МВФ.

Комментарий Милованова о том, что "МВФ обгадился" / Скриншот

Сотрудничество с МВФ по Украине: объяснение Милованова

За несколько часов Тимофей Милованов написал пространное объяснение, почему считает, что сотрудничество с МВФ уже на этапе сложных переговоров и виной тому обе стороны.

Депутаты близкие к группе "вы сами знаете кого" пишут, что сотрудничество с МВФ "требует пересмотра". Нет, не требует. У нас есть разные позиции по определенным вопросам. И идут довольно жесткие и сложные переговоры. Это трудно, но это нормально. И это не значит, что нужно "делать полный просмотр",

– написал Тимофей Милованов.

Милованов отметил МВФ стратегическим партнером для Украины.

Что происходит в Эмиратах? Есть достаточно весомые успехи по инвестициям. Но это не значит, что сейчас позиция как-то изменится к МВФ. Все эти направления работы дополняют друг друга, а не замещают. Нам нужно сотрудничество с МВФ и нам нужны инвестиции из ОАЭ.

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Милованов с некоторой интригой написал: в течение ближайших дней Украина будет действовать для того, чтобы переговоры были успешными. Конкретных путей этого советник председателя ОП не расписал, но отметил, что скоро о них будет известно.

Что сейчас с МВФ? Миссия приостановила работу. Обе (!) стороны могли сделать больше для успеха. Есть определенные сложности, но они тактического характера. То есть, возможно будут какие-то действия с украинской стороны для того, чтобы усилить успешность переговоров в ближайшие недели,

– написал Милованов.

Напоследок Милованов отметил: важная цель, к которой идет и власть, и каждый гражданин в отдельности: привлечение инвестиций. Притом, что "из всех (политически правильных!) источников" и на максимально выгодных для условиях. Это дает толчок развитию экономики. "И, да, – подытожил Милованов, – нам также нужно побороть коррупцию, и решить вопрос с судебной системой, научиться предлагать инвесторам интересные проекты и внедрять их".