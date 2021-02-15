МВФ обгадился, а не Украина, – Милованов об упреках в неудаче в переговорах
Советник председателя Офиса Президента Украины и экс-министр экономики Тимофей Милованов эмоционально отреагировал на обвинения в неудаче в переговорах с МВФ. В комментариях на своем фейсбуке написал, что миссия МВФ в Украине "обгадилась".
Источник:Фейсбук Милованова
Началась дискуссия с того, что Милованов запостил в своем фейсбуке пост об успешной встрече с наследным принцем ОАЭ.
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Пост об ОАЭ
Экс-глава министерства экономики отметил, что ему посчастливилось побывать на встрече в составе официальной делегации. В посте Милованов написал, что председатель ОАЭ дал задание своей команде увеличить в 10 раз товарооборот и инвестиции в агропромышленность с Украиной через несколько лет. В конце концов, сумма должна достичь 2 миллиардов долларов в год.
В комментариях пользователи начали иронизировать, что Украине не удалось договориться с МВФ, поэтому правительство пошло другим направлением и начало с сотрудничества с ОАЭ.
На комментарий о том, что Украина "обгадилась", Милованов ответил, что на самом деле обгадился МВФ.
Комментарий Милованова о том, что "МВФ обгадился" / Скриншот
Сотрудничество с МВФ по Украине: объяснение Милованова
За несколько часов Тимофей Милованов написал пространное объяснение, почему считает, что сотрудничество с МВФ уже на этапе сложных переговоров и виной тому обе стороны.
Депутаты близкие к группе "вы сами знаете кого" пишут, что сотрудничество с МВФ "требует пересмотра". Нет, не требует. У нас есть разные позиции по определенным вопросам. И идут довольно жесткие и сложные переговоры. Это трудно, но это нормально. И это не значит, что нужно "делать полный просмотр",
– написал Тимофей Милованов.
Милованов отметил МВФ стратегическим партнером для Украины.
Что происходит в Эмиратах? Есть достаточно весомые успехи по инвестициям. Но это не значит, что сейчас позиция как-то изменится к МВФ. Все эти направления работы дополняют друг друга, а не замещают. Нам нужно сотрудничество с МВФ и нам нужны инвестиции из ОАЭ.
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Милованов с некоторой интригой написал: в течение ближайших дней Украина будет действовать для того, чтобы переговоры были успешными. Конкретных путей этого советник председателя ОП не расписал, но отметил, что скоро о них будет известно.
Что сейчас с МВФ? Миссия приостановила работу. Обе (!) стороны могли сделать больше для успеха. Есть определенные сложности, но они тактического характера. То есть, возможно будут какие-то действия с украинской стороны для того, чтобы усилить успешность переговоров в ближайшие недели,
– написал Милованов.
Напоследок Милованов отметил: важная цель, к которой идет и власть, и каждый гражданин в отдельности: привлечение инвестиций. Притом, что "из всех (политически правильных!) источников" и на максимально выгодных для условиях. Это дает толчок развитию экономики. "И, да, – подытожил Милованов, – нам также нужно побороть коррупцию, и решить вопрос с судебной системой, научиться предлагать инвесторам интересные проекты и внедрять их".
Что предшествовало этому заявлению
- 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила свою работу в Украине. Пересмотра программы сотрудничества не выполнили.
- Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подчеркнул: чтобы состоялся просмотр программы, Украине нужен больший прогресс.
- Сейчас в Украине действует программа stand-by. Ее МВФ утвердил 9 июня 2020 года.
- Она была рассчитанной на 18-месяцев и предусматривала выделение 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу.
- Впоследствии предстояло 4 просмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021.
- Однако график просмотра нарушили и программу приостановили.
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