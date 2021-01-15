Милованов о цене на газ: речь идет не о разрушении реформы, а о злоупотреблении облгазами
Сниженные тарифы на газ утвердят с 19 января, поэтому экономия составит до 800 гривен в месяц. Сейчас же на рынке местные газовые компании злоупотребляют своим положением.
Поэтому речь идет вовсе не о разрушении реформы газа. Такое мнение в эфире 24 канала рассказал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и экс-министр развития экономики, а сейчас внештатный советник руководителя Офиса Президента.
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Регулирование рынка
Независимо от суммы, тарифов – есть рыночная цена. Но облгазсбыты – местные компании-монополисты продают газ дороже. Это и есть злоупотребление рыночной позицией, считает Милованов.
Поэтому речь идет не об изменении или разрушении реформы рынка газа, а о злоупотреблении облгазсбытами, которые контролируют почти 90% рынка,
– сказал Милованов.
Он пояснил, что обычно местные газсбыты могут увеличивать маржу до 40%. Многие из этих компаний принадлежат представителям ОПЗЖ, поэтому прибыли у них очень большие. По мнению Милованова, поэтому и требуется регулирование.
"Речь не идет о том, чтобы выводить газсбыты с рынка, а о том, чтобы они поставили рыночную цену", – отметил Милованов.
Экс-министр подчеркнул, что реформу менять не будут, а после окончания карантина все автоматически вернется к той же структуре рынка, которая была раньше.
Смотрите больше в видео 24 канала: Милованов о регулировании цены на газ
Что известно о снижении цены на газ
- С 1 февраля максимальная цена газа по Украине будет 6,99 гривен за куб.
- Тариф на распределение-максимум 1,79 гривны.
- Цена будет почти одинаковой по стране, без значительных различий, как сейчас.
- По данным нардепов, сумма в платежках с 1 февраля уменьшится на 500 – 800 гривен. Кабмин введет государственное регулирование цены на газ на период карантинных ограничений или до конца отопительного сезона.
- Такому решению предшествовали акции протеста в ряде регионов, ведь с первого января подорожали газ и электроэнергия.
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