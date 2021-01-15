Сниженные тарифы на газ утвердят с 19 января, поэтому экономия составит до 800 гривен в месяц. Сейчас же на рынке местные газовые компании злоупотребляют своим положением.

Поэтому речь идет вовсе не о разрушении реформы газа. Такое мнение в эфире 24 канала рассказал Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики и экс-министр развития экономики, а сейчас внештатный советник руководителя Офиса Президента.

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Регулирование рынка

Независимо от суммы, тарифов – есть рыночная цена. Но облгазсбыты – местные компании-монополисты продают газ дороже. Это и есть злоупотребление рыночной позицией, считает Милованов.

Поэтому речь идет не об изменении или разрушении реформы рынка газа, а о злоупотреблении облгазсбытами, которые контролируют почти 90% рынка,

– сказал Милованов.

Он пояснил, что обычно местные газсбыты могут увеличивать маржу до 40%. Многие из этих компаний принадлежат представителям ОПЗЖ, поэтому прибыли у них очень большие. По мнению Милованова, поэтому и требуется регулирование.

"Речь не идет о том, чтобы выводить газсбыты с рынка, а о том, чтобы они поставили рыночную цену", – отметил Милованов.

Экс-министр подчеркнул, что реформу менять не будут, а после окончания карантина все автоматически вернется к той же структуре рынка, которая была раньше.

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