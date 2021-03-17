Милого песика дресирують, – Байден виправдав свого собаку, який покусав охоронця Білого дому
Президент США Джо Байден прокоментував інцидент зі своєю вівчаркою Мейджор, яка покусала співробітника Секретної служби в Білому домі. Він запевнив, що собаку дресирують в штаті Делавер.
Источник:АВС
За словами американського президента, 85% людей у Білому домі люблять його собаку. Водночас Мейджор "облизує цих людей та махає хвостом".
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Мейджор – милий пес. Він тренується з кінологом у нас вдома, в Делавері,
– зазначив Байден.
Собака Байдена покусав охоронця Білого дому: коротко
- Інцидент трапився на початку березня 2021 року. Охоронця покусав один пес. Про стан потерпілого – невідомо.
- Попри те, що причетний лише собака Мейджор – тимчасово вивезли з Білого дому усіх. У такий спосіб захотіли унеможливити інші ймовірні інциденти.
- Мейджор потрапив у сім'ю Байденів ще у 2018 році. Його забрали з собачого притулку. Зараз собаці вже виповнилось 3 роки.
- У Байденів є такоє собака Чемп. Він вже значно старший – йому виповнилось 13 років. Можливо, тому він і спокійніший, ніж його друг Мейджор.
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