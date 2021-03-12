Команда Владимира Зеленского перезапускает игорный рынок – все эти онлайн-казино, офлайн-казино, букмекерские конторы, игровые автоматы и лотереи. Был план закрыть все, а потом открыть по правилам: с лицензиями, налогами и контролем. Однако не получается.

Хотели еще и собрать деньжат в бюджет, потому что раньше все работали "в черную". Лицензии уже даже начали продавать.

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Хотели снизить плату за лицензии, налоги тоже. Как результат: уменьшить платежи в бюджет. У президента были амбициозные планы.

Принят закон о легализации игорного бизнеса. То, что годами было в тени, уже с первыми лицензиями должно принести в бюджет 5 миллиардов гривен,

– говорил Владимир Зеленский.

Однако пока лицензии принесли в бюджет меньше 200 миллионов гривен – от 4 компаний. Это на 4 миллиарда 800 миллионов меньше, чем запланировал Зеленский на 2021 год. Арифметика подсказывает, что уменьшение платежей не способствует достижению этих планов.

Кто и как хочет сэкономить деньги игорному бизнесу

Законопроект с предложениями "пусть платят меньше" внес нардеп от "Слуги народа" Олег Марусяк. Он изначально занимался запуском игрового бизнеса. Это нардеп из группы Павлюка – того тайного куратора части "слуг", расследование о нем смотрите здесь.



Олег Марусяк / Фото znaj

Первая версия этих предложений появилась еще летом 2020 года. Тогда хотели вообще освободить азартный бизнес от налога на доход минимум на 3 года. Сейчас настолько откровенного лоббизма для игрового бизнеса там уже нет.

Просто налог на доход для лотерей, казино и букмекерских контор хотят уменьшить примерно вдвое. Для казино и букмекеров сейчас прописаны 18% налогов с дохода, а также 18% налогов с прибыли. Лотереям – аж 30% налогов с дохода. Однако по новым предложениям – налог на доход всем опускают только до 10%.

Законопроект с уменьшением всю прошлую неделю стоял на повестке дня, но дойти до него не успели.

Как "слуги" объясняют уменьшение налогов игровому бизнесу

Это обосновывают высокой стоимостью лицензий, за которые игровой бизнес платит отдельно – высоким должно быть что-то одно. Если лицензии дорогие, давайте налоги уменьшим.

В принципе нормальная была бы аргументация, если бы в том же законопроекте, который снижает налоги, одновременно не уменьшали и стоимость лицензий. Втрое.

Теперь это выглядит так: у нас дорогие лицензии, поэтому уменьшим налоги. И высокие налоги, поэтому пусть лицензии станут втрое дешевле. И это все в одном законопроекте. Законодательное бинго.

Иронично, что и тот закон, который установил высокую стоимость лицензий, и тот законопроект, который ее втрое снижает внес один и тот же Марусяк. Поставил на красное – выиграл. Поставил на черное – выиграл. И только на зеро – то есть нулевые налоги – ставка не сыграла, а в целом – последовательный депутат.

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Посмотрим, что это удешевление означает в деньгах. Сейчас свои лицензии оплатили 4 компании: большинство за онлайн-казино и одна букмекерская.

За онлайн-казино перечислили по 23 миллиона 400 тысяч – это плата за год. В новом варианте они должны были бы уплатить в этом году только по 8 миллионов.

– это плата за год. В новом варианте они должны были бы уплатить в этом году только по 8 миллионов. За букмекерскую уплачено 108 миллионов. Если изменения примут и лицензионную плату таки уменьшат втрое – будет по 36 миллионов в год. И в общем количестве желающих получить лицензию это минус сотни миллионов.

А знаете, кто еще хочет, чтобы лицензии для игрового бизнеса были дешевле? И одновременно налоги – меньше? Те ребята, которые должны эти лицензии выдавать и якобы наполнять этим бюджет. Комиссия по азартным играм и лотереям.

Она написала, что приветствует свежие предложения Марусяка. Даже не знаю, на чьей комиссия стороне – президента или игорного бизнеса.

Что известно об этой комиссии

Об этой комиссии стоит поговорить подробнее. Они там ни разу не волонтеры. Комиссии выделили бюджет из ваших налогов, помещение и огромные полномочия. Комиссия выдает лицензии, должна контролировать игорный бизнес и может в случае нарушений его лицензии аннулировать.

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Руководство такой мощной комиссии в конце 2020 года Кабмин выбрал полутайным образом. По карантинному порядку без нормального конкурса руководителями стали:

экс-сотрудник телехолдинга Виктора Пинчука;

работник госкорпорации по радиоактивным отходам;

юрист компании Рината Ахметова;

2 экс-чиновника из Одесской обладминистрации;

Киевская городская государственная администрация;

помощница народного депутата Олега Марусяка.



Ринат Ахметов и Виктор Пинчук / Коллаж 24 канала

Комиссия сформировалась в конце ноября и ничего особенно значимого в первые недели не сделала. Ни одной лицензии в то время еще не выдала, ни одного дохода в бюджет не принесла. Однако среди первых решений комиссии, буквально через несколько недель, оказались премии, которые они себе выписали.

В декабре члены азартной комиссии раздали себе 1,2 миллиона на 5 человек.

Подробнее о работе комиссии – смотрите в программе.