Миллионная взятка Гройсмана: что о деле говорят в НАБУ
Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал информацию о возможной взятке бывшему премьеру Владимиру Гройсману. Политика обвинили в коррупции в начале декабря. Бывший нардеп-застройщик Максим Микитась дал показания против Гройсмана и заявил: передавал экс-премьеру многомиллионную взятку.
Сейчас в НАБУ проверяют информацию о возможной взятке Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать. Об этом Артем Сытник рассказал в интервью "Зеркалу недели".
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Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Стопроцентно установленный факт – дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов продолжается расследование,
- заметил он.
По словам Сытника, в рамках расследования по ряду направлений проводились обыски. Люди и организации, которые обыскивались, знакомились с документами, Следовательно, информация стала публичной.
В то же время директор НАБУ уточнил, что экспертиза по оценке помещения по делу Гройсмана еще не завершена.
"Поэтому я и не могу ни в позитивном, ни в негативном ключе комментировать это дело. Как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, мы все прокомментируем", – добавил он.
Коррупционные обвинения в отношении Владимира Гройсмана: коротко о главном
- Информацию обнародовали сразу несколько украинских журналистов. Источник информации – бывший нардеп Максим Микитась, которого подозревают в коррупционных преступлениях. Он пошел на сделку со следствием и начал "сдавать" тех, с кем ранее "сотрудничал".
- В частности, Микитась уже ранее якобы дал показания о причастности к коррупции скандального заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова.
- В случае с Владимиром Гройсманом говорится о якобы передаче помещения в центре Киева площадью 2 тысячи квадратных метров. Тогдашний премьер, как утверждают журналисты, ссылаясь на показания Микитася, получил за это 75 миллионов гривен.
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