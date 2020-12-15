Директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал информацию о возможной взятке бывшему премьеру Владимиру Гройсману. Политика обвинили в коррупции в начале декабря. Бывший нардеп-застройщик Максим Микитась дал показания против Гройсмана и заявил: передавал экс-премьеру многомиллионную взятку.

Сейчас в НАБУ проверяют информацию о возможной взятке Владимиру Гройсману, но пока не могут ничего комментировать. Об этом Артем Сытник рассказал в интервью "Зеркалу недели".

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Информационная политика НАБУ заключается в том, что мы делаем заявления, опираясь только на уже установленные факты. Стопроцентно установленный факт – дело о квартирах Нацгвардии. В части других эпизодов продолжается расследование,

- заметил он.

По словам Сытника, в рамках расследования по ряду направлений проводились обыски. Люди и организации, которые обыскивались, знакомились с документами, Следовательно, информация стала публичной.

В то же время директор НАБУ уточнил, что экспертиза по оценке помещения по делу Гройсмана еще не завершена.

"Поэтому я и не могу ни в позитивном, ни в негативном ключе комментировать это дело. Как только будут стопроцентные доказательства той или иной версии, мы все прокомментируем", – добавил он.

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