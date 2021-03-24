"Миллионерам можно все": в Мукачево голая девушка легла на дорогу – видео 18+
В Мукачево, на Закарпатье, девушка разделась посреди улицы возле костела. Она легла на дорогу на пешеходном переходе и громко кричала.
Источник:mukachevo.net
Происшествие случилось во вторник, 23 марта примерно в 15:00. Прохожие никак не отреагировали на поведение девушки.
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Что случилось в Мукачево
Очевидцы сняли на видео курьезный инцидент. Водители автомобилей спокойно подождали, пока девушка добровольно встанет с дороги. В местной полиции на ситуацию также не отреагировали.
Голая девушка на улицах Мукачево: смотрите видео
Главная героиня видеоролика дважды легла на пешеходном переходе, а также дважды воскликнула, что "миллионерам можно все". Мотивы девушки останутся неизвестны.
Пользователи сети предположили, что она просто проиграла в споре, поэтому выполняла чье-то якобы "шуточное" задание.
Предыдущие случаи с голыми людьми на улицах
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