В Мукачево, на Закарпатье, девушка разделась посреди улицы возле костела. Она легла на дорогу на пешеходном переходе и громко кричала.

Происшествие случилось во вторник, 23 марта примерно в 15:00. Прохожие никак не отреагировали на поведение девушки.

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Что случилось в Мукачево

Очевидцы сняли на видео курьезный инцидент. Водители автомобилей спокойно подождали, пока девушка добровольно встанет с дороги. В местной полиции на ситуацию также не отреагировали.

Голая девушка на улицах Мукачево: смотрите видео

Главная героиня видеоролика дважды легла на пешеходном переходе, а также дважды воскликнула, что "миллионерам можно все". Мотивы девушки останутся неизвестны.

Пользователи сети предположили, что она просто проиграла в споре, поэтому выполняла чье-то якобы "шуточное" задание.

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