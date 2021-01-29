Пока украинское правительство думает начинать вакцинацию от коронавируса, Киев решил заняться этим вопросом самостоятельно. Там хотят выделить 140 миллионов гривен, чтобы закупить миллион вакцин.

Источник: 24 канал

Контракт с одним из производителей должны подписать уже через несколько дней. Что говорят специалисты об этом и других решениях мэра Киева Виталия Кличко – читайте в материале наших журналистов.

Важно Кличко договаривается о миллионе доз вакцины против коронавируса для киевлян

Речь идет о наиболее уязвимых категориях – врачах, пожилых людях, педагогах, работниках социальных служб, а также специалистах коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортниках, специалистах сферы ЖКХ, правоохранителях, спасателях и тому подобное.

Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Кличко объяснил такое решение тем, что Киев – многомиллионный город, и вирус здесь распространяется наибольшими темпами. Вместе с тем в Украину ни одна из вакцин пока не поступила.

Амбиции Кличко

Виталий Кличко – бывший боксер мирового масштаба и уже трижды занимал кресло городского главы столицы. Сразу после победы в первом туре заговорили о том, что Кличко пойдет и дальше – мол, имеет такие амбиции. Если не президентские, по версии экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, то как минимум парламентские.

После заявления о закупке вакцин, дискуссия снова набирает обороты.

Вопрос открытый. Мне кажется, что с одной стороны, амбиция на президентство и дальнейшую политическую карьеру у Кличко есть, больше даже у его окружения. Это традиционная ситуация. К этому его будут подталкивать, но есть риски,

– сказал политический эксперт Владимир Фесенко.

Он считает, что звездный час главы столицы был с 2012 по 2014 год. Тогда Кличко отказался от гонки в пользу 5-го президента Петра Порошенко, объединившись.

Мемы и скандалы

Кроме того, за 3 каденции в Киеве были не только победы и вечные мемы, которые уже прозвали "кличкизмами". Были и громкие скандалы – уставшие мосты, хаос среди незаконных застроек и подозрения об участии в других коррупционных схемах. Впрочем, эксперты не так уж и скептичны в отношении его кандидатуры.

"Киевляне выбрали его за один тур, тогда что уж говорить о всей Украине, где его помнят как хорошего боксера, мировую знаменитость, он имеет большой кредит доверия, поэтому шансы у него есть", – считает политический эксперт Борис Тизенгаузен.

Обратите внимание В Киеве ни одна школа и детский сад не закрыты на карантин, – Кличко

Что говорит Кличко

Впрочем, в ответ на прямой вопрос о потенциальном участии в парламентских или президентских выборах Виталий Кличко пока открещивается.

"Это спекуляция. У нас что, выборы в Верховную Раду есть? Или выборы президента у нас есть? Это будет через 3 года и у нас еще много времени и я не хотел бы на эту тему тратить время", – подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что пока планирует сосредоточиться только на столице. Тем более, во времена пандемии работы больше.