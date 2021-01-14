В целом объем теневой экономики Украины, по разным подсчетам, колеблется от 30 до 50%. Из-за коррупции и контрабанды на таможне государство ежемесячно теряет 2 – 3 миллиарда гривен.

Что говорит Марченко о контрабанде на таможне

Значительных успехов в борьбе с коррупцией на таможне не удалось достичь. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире "Радио НВ".

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По словам Марченко, контрабанда – это системная проблема не только таможни, но и среди правоохранителей, пограничников и Службы безопасности Украины.

Одним управленческим решением ее преодолеть невозможно,

– подчеркнул министр.

Были ли попытки преодолеть коррупцию

Заметим, ранее экс-министр финансов Игорь Уманский заявлял о возможных фактах масштабной коррупции в налоговой, таможенной и фискальной служб.

В апреле Рада создала временную следственную комиссию, которая должна была проверить коррупцию на таможне в том числе. Делом якобы заинтересовался и президент Владимир Зеленский. Впоследствии Уманский подал в отставку с поста советника главы Офиса президента. Политик уверял, что это из-за проваленной борьбы со "схемами" в налоговой и таможенной службах.