В Украине активно обсуждают отношения 8-летней Миланы Маханец с 13-летним блоггером Пашей Паем. Дети показывают в соцсетях недетские поцелуи и объятия, а мама девочки якобы поддерживает это. Детский омбудсмен Николай Кулеба уже обратился по ситуации в Офис генпрокурора, киберполицию и Министерство внутренних дел. Впоследствии полиция возбудила уголовное дело.

Все, что известно об отношениях детей, реакции на это Уполномоченного президента по правам ребенка, полиции и юристов читайте в материале.

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Кто такая Милана Маханец

Это – 8 летняя девочка из Киева. Она – модель, снимается для брендов детской одежды, ее фото публикуют в глянцевых журналах.

Кроме того, Милана – блогер в Instagram, там у девочки почти 500 тысяч подписчиков. Однако на самом деле популярна она в соцсети Likee, где за ней следят примерно 6 миллионов человек.

Кто такой Паша Пай

Парню 13 лет, он также блогер. В Instagram у него примерно 50 тысяч подписчиков, зато в Likee – 500 тысяч.

Недетские отношения детей

Скандал разгорелся из-за недетских отношений детей. Несмотря на юный возраст, они показывают в сторис поцелуи и объятия. "Пара" делится своими романтическими буднями: походами в кино, свиданиями, встречами с друзьями.

А также опасными выходками. Недавно Маханец заявила об участии в новом челлендже. Они с Паем сковали себя одной цепью на 24 часа.

Ночью мы спали 2 часа и сейчас уже выключаемся,

– призналась девочка.



Поцелуи детей в инстаграме / Фото из инстаграма Миланы Маханец



Девочка объявила об отношениях / Фото из инстаграма Миланы Маханец



Недетские отношения детей / Фото из инстаграма Миланы Маханец

Что на это говорит мама девочки

Мама юной блогерши и модели поддерживает такие отношения дочери и вроде даже помогает создавать контент.

В ответ на скандал, вспыхнувший из-за отношений Миланы, Даша Маханец отреагировала, выключив возможность комментировать фото ее дочери в блоге.

Дедушка в Раде

По информации "Сегодня", дедушка девочки – главный консультант секретариата парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Шумейко. Чиновник подтвердил эту информацию.

Однако к скандалу с фотографиями своей 8-летней внучки он относится спокойно. "Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимание. У нее есть мать, у нее есть свое мнение", – отметил мужчина.



У девочки на странице в соцсети дедушкой указан Сергей Шумейко / Скриншот "Сегодня"



Шумейко работает в Верховной Раде / Скриншот "Сегодня"

Детский омбудсмен забил тревогу

Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба обратился в Офис генпрокурора, киберполицию и МВД из-за отношений 8-летней Миланы и 13-летнего Паши.

Об этом он сообщил в комментарии под постом Татьяны Луповой, которая в фейсбуке поделилась фотографиями юной "пары".

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Полиция открыла дело

После резонанса в обществе полицейские начали расследование по факту отношений детей. Сейчас правоохранители проверяют информацию.

Происходят допросы свидетелей и участников процесса. По данному факту открыли уголовное производство. Только по результатам проверки можно будет утверждать, есть ли правонарушение,

– рассказали в полиции.

Дело открыли по статье об изготовлении детской порнографии.

Что о ситуации говорят юристы

По словам юриста Анны Маляр, родители сами часто делают для педофилов контент с собственными детьми.

Она пояснила, что ребенка можно одеть в детские вещи и детские бантики, а можно сделать из девочки обольстительную женщину. Надо понимать границу.

Это срежиссированный родителями публичный "роман" 8-летней девочки из Киева и 13-летнего мальчика. Девочка имеет миллионы подписчиков в соцсетях. Миллионы детей хотят так же стать объектами возбуждения для педофилов и зарабатывать на этом деньги,

– отметила Маляр.

Юрист отметила, что это "посягательство на нормальное половое развитие детей, которые это смотрят и которые это изображают". Кроме того, предостерегла родителей от таких действий, поскольку они будут иметь свои последствия.