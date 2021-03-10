Активісти домагались цього аж 6 років.

До теми Один з останніх: на Одещині демонтували пам'ятник Леніну – відео

Протягом 3 років місцева влада не могла з'ясувати, у чиїй власності перебуває пам'ятник. Потім ще 2 роки шукала техніку, щоб його знести.

Однак коли підняли резонанс за у пресі, все знайшли та знесли постамент за 1 день.

Що каже влада

Староста села Костувате Олександр Бондаренко запевнив, що біля пам'ятника ніколи не проводили мітингів. Також до нього не клали квіти.

За словами Бондаренка, наразі пам'ятку нікуди не діли, а просто "заховали від очей".

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