На Миколаївщині таки знесли останній пам'ятник Леніну
У Миколаївський області в селі Костувате знесли пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну. Це була остання скульптура в неокупованій частині України.
Источник:ТСН
Активісти домагались цього аж 6 років.
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Чому пам'ятник так довго простояв
Протягом 3 років місцева влада не могла з'ясувати, у чиїй власності перебуває пам'ятник. Потім ще 2 роки шукала техніку, щоб його знести.
Однак коли підняли резонанс за у пресі, все знайшли та знесли постамент за 1 день.
Що каже влада
Староста села Костувате Олександр Бондаренко запевнив, що біля пам'ятника ніколи не проводили мітингів. Також до нього не клали квіти.
За словами Бондаренка, наразі пам'ятку нікуди не діли, а просто "заховали від очей".
"Ленінопад" в Україні: що треба знати
- Перший пам'ятник Леніну в Україні звалили 8 грудня 2013 року. Це сталось на Бесарабській площі в Києві під час Майдану.
- Після цього "ленінопад" почався по всій Україні.
- За 7 років у населених пунктах повалили та демонтували понад 1300 пам'ятників Леніну.
- До речі, найбільший пам'ятник на неокупованій частині України демонтували у Запоріжжі у лютому 2016 року. Його висота сягала 19,8 метра.
- Щоправда, найвища скульптура Леніна ще стоїть в окупованому Севастополі. Висота – 20,7 метра.
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