У місті Первомайськ на Миколаївщині 22 березня депутат територіальної громади вистрілив у чоловіка з пістолета. Сутичка трапилась через зауваження за спиляне дерево.

До поліції щодо пострілу звернулися приблизно о 21:20. Повідомили, що 44-річний житель селища Бандурка в Первомайському районі отримав вогнепальне поранення ноги.

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Деталі конфлікту

Інцидент трапився поряд із залізничним переїздом під селищем. Там 46-річний депутат місцевої ОТГ зробив зауваження щодо спиляного дерева та відбулася суперечка.

У народного обранця виник конфлікт із 4 місцевими жителями. Коли почалася сутичка, депутат захищаючись дістав травматичний пістолет і вистрілив у одного з опонентів.

Розслідування

Правоохоронці вилучили пістолет і відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне легке тілесне ушкодження". Також у справі назначили судово-медичну експертизу.

Депутату може загрожувати покарання у вигляді 850 гривень штрафу або громадських робіт на строк до 200 годин. Також можливі виправні роботи на термін до 12 місяців.

Зверніть увагу! У центрі Одеси 7 березня почалася бійка між двома компаніями. Згодом 32-річний учасник конфлікту відкрив вогонь із травматичної зброї та влучив у 3 людей.