Микитасю сообщили о подозрении в похищении человека
Экс-владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста киевской компании. Пока Микитася не задерживали.
Что известно о похищении
С фигурантом дела о хищении имущества Нацгвардии проводили следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Правоохранители уже выяснили все детали похищения. По информации полиции, экс-владелец строительной фирмы был заказчиком преступления. Зато организатор похищения уже находится под стражей за убийство.
В полиции отметили, что получив всю информацию о юристе, мужчину обманом затащили на встречу. Затем украли его авто и заставили юриста написать долговую расписку на 800 тысяч долларов.
Через несколько часов после похищения 4 исполнителей задержали, а заложника освободили.
Ранее о том, что в помещении Микитася проводят обыски, сообщил журналист Юрий Бутусов. Эту информацию подтвердили и адвокаты экс-главы "Укрбуда". Сам Микитась находится под охраной.
Что известно о деле Микитася
- Экс-президент "Укрбуда" может быть причастен к коррупционным схемам с квартирами Нацгвардии.
- В 2016 – 2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбуд" об отказе от квартир и паркомест в Киеве, обменяв их на 65 квартир застройщика.
- Их стоимость была более чем на 81 миллион гривен меньше, чем планировали.
- В октябре 2019 года Микитасю вручили подозрение.
- 3 декабря 2020 года Микитась согласился на сотрудничество со следствием, поэтому ему поменяли вид меры пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом.
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