Экс-владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста киевской компании. Пока Микитася не задерживали.

Что известно о похищении

С фигурантом дела о хищении имущества Нацгвардии проводили следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Правоохранители уже выяснили все детали похищения. По информации полиции, экс-владелец строительной фирмы был заказчиком преступления. Зато организатор похищения уже находится под стражей за убийство.

В полиции отметили, что получив всю информацию о юристе, мужчину обманом затащили на встречу. Затем украли его авто и заставили юриста написать долговую расписку на 800 тысяч долларов.

Через несколько часов после похищения 4 исполнителей задержали, а заложника освободили.

Важно! Говорится о похищении столичного юриста Олега Мирошниченко. Он обвиняет в преступлении Микитася. Мирошниченко экс-президент "Укрбуда" вроде давал взятку за решение дела в суде. Когда юрист этого не сделал, то заказали его похищение. Микитась это опровергает.

У Микитася провели обыски, – СМИ

Ранее о том, что в помещении Микитася проводят обыски, сообщил журналист Юрий Бутусов. Эту информацию подтвердили и адвокаты экс-главы "Укрбуда". Сам Микитась находится под охраной.

Что известно о деле Микитася