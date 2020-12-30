Микитасю могут изменить подозрение, – Чумак объяснил, как продолжат дело Татарова
Дело Олега Татарова будет продолжаться – могут изменить меру пресечения Максиму Микитасю. Речь идет об еще одном подозрении в похищении человека.
Соответствующим способом могут действовать, чтобы Микитась отказался от своих показаний на Татарова. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак.
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Он отметил, что закон запрещает кому-либо вмешиваться в расследование, которое ведет НАБУ. Также закон запрещает передавать соответствующие дела другим органам досудебного расследования, добавил бывший заместитель генпрокурора.
Здесь реально беспрецедентное вмешательство и схема по выводу подозреваемого Татарова из-под юрисдикции НАБУ, САП и ВАКС,
– сказал Виктор Чумак.
По его мнению, позиция НАБУ по соответствующему делу является законной. Он добавил, что суд и Офис генпрокурора действует не по закону, а создают схему, которая выводит одного из фигурантов коррупционного дела по Микитасю из-под юрисдикции НАБУ.
Позиция президента
По словам Виктора Чумака, правильной позицией президента по делу Татарова будет издать соответствующий указ и отстранить заместителя председателя ОП от исполнения судебных обязанностей на время проведения досудебного расследования.
"Также "бить по рукам" Венедиктову, чтобы и там ничего не сделали. Это нужно расследовать в рамках закона", – сказал бывший заместитель генпрокурора.
Что этому предшествовало
- Заместителя главы ОП Олега Татарова подозревают в причастности к коррупции. Речь о схеме с незаконным присвоением квартир Нацгвардии.
- Фигурант дела, застройщик Максим Микитась заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.
- Татарову объявили подозрение 18 декабря, однако офис генпрокурора забрал дело в НАБУ и передал в Службу безопасности. В Антикоррупционном бюро назвали такие действия вмешательством в расследование.
- Из-за того что прокуратура не пришла в зал суда – 29 декабря Татарову не смогли избрать меру пресечения.
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