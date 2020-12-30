Дело Олега Татарова будет продолжаться – могут изменить меру пресечения Максиму Микитасю. Речь идет об еще одном подозрении в похищении человека.

Соответствующим способом могут действовать, чтобы Микитась отказался от своих показаний на Татарова. Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак.

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Он отметил, что закон запрещает кому-либо вмешиваться в расследование, которое ведет НАБУ. Также закон запрещает передавать соответствующие дела другим органам досудебного расследования, добавил бывший заместитель генпрокурора.

Здесь реально беспрецедентное вмешательство и схема по выводу подозреваемого Татарова из-под юрисдикции НАБУ, САП и ВАКС,

– сказал Виктор Чумак.

По его мнению, позиция НАБУ по соответствующему делу является законной. Он добавил, что суд и Офис генпрокурора действует не по закону, а создают схему, которая выводит одного из фигурантов коррупционного дела по Микитасю из-под юрисдикции НАБУ.

Справка. Полиция провела обыски в доме Микитася. Ему вручили подозрение по делу о похищении человека. По информации правоохранителей, Микитась был заказчиком преступления.

Позиция президента

По словам Виктора Чумака, правильной позицией президента по делу Татарова будет издать соответствующий указ и отстранить заместителя председателя ОП от исполнения судебных обязанностей на время проведения досудебного расследования.

"Также "бить по рукам" Венедиктову, чтобы и там ничего не сделали. Это нужно расследовать в рамках закона", – сказал бывший заместитель генпрокурора.

Обратите внимание! 30 декабря Олегу Татарову в очередной раз не избрали меру пресечения. Поэтому заместитель руководителя Офиса Президента покидал здание ВАКС в дыму и под возмущенные возгласы протестующих.

Что этому предшествовало