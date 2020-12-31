Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о деталях дела в отношении известного киевского застройщика и экс-нардепа Максима Микитася. Его подозревают в похищении человека, а именно юриста, который в свое время работал на владельца Укрбуда.

По словам заместителя главы МВД, помогли поймать Микитася школьник и его мама. Об этом Геращенко написал в фейсбуке.

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Как все происходило

Школьник увидел, как двое мужчин южной внешности засовывают в джип Toyota третьего мужчину. Это происходило явно против воли последнего. И после этого они уехали.

Далее мать парня позвонила в полицию и рассказала, что увидел ее сын.

Правоохранители отреагировали быстро. В частности, по камерам системы "Безопасный город" отследили машину угонщиков и установили приблизительный район на отшибе Киева, куда она заехала.

Затем патрульные обнаружили авто подозреваемых, провели задержание и освободили похищенного.

Сам потерпевший во время дачи показаний полиции обнародовал обстоятельства похищения. Также он рассказал о разговорах с подозреваемым в организации похищения. По словам мужчины, в это время его душили и запугивали четверо бандитов.

В общем все объединилось в одно целое против бедного Никиты. Хотя он в разговоре с мамой, перехваченной детективами НАБУ, осенью 2019 года прямо заявил: "Ну что, я буду убивать, мама. В прямом смысле буду убивать. У меня есть все законные основания". Интересно, какие это "законные основания"?!

– подчеркнул Геращенко.

Он добавил, что Микитась до убийств в итоге так и не дошел. Зато дошел до похищения тех, кто ему должен был большие деньги за отсутствие результатов для "решалова" вопросов в правоохранительных органах.

В завершение Геращенко от имени руководства МВД выразил благодарность маме и ее 12-летнему сыну за бдительность и неравнодушие.

Кстати Экс-нардепу Микитасю не смогли избрать меру пресечения из-за отвода судьи

Разговор мамы школьника с полицией о похищении человека: слушайте аудио

Что этому предшествовало