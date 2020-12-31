Микитась в сопровождении спецназовцев НАБУ таки пришел в суд: видео
31 декабря Шевченковский райсуд Киева должен избрать меру пресечения бывшему нардепу и президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Его подозревают в заказе похищения человека. С самого утра в суде кипят страсти: застройщик хотя и прибыл туда в 9 утра, но на рассмотрение ходатайства не явился.
Поэтому сторона обвинения подала суду ходатайство о принудительном приводе Микитась. Об этом сообщает 24 канал.
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Следственный судья рассмотрел ходатайство и поручил полиции принудительно доставить Максима Микитася на заседание. Правда, почти сразу после такого решения суда застройщик в сопровождении спецназовцев НАБУ сам вернулся на заседание.
В коротком комментарии журналистам он сообщил, что находился на допросе в полиции. Мол, его назначили на то же время, что и избрании меры пресечения в суде. Допрос касается дела о похищении человека.
Микитась вернулся в суд в сопровождении спецназовцев НАБУ: видео
Интересно, что кроме того, утром в здание суда ворвались около 40 молодчиков. Они сначала в шутку называли себя экстремистами, а потом заявили: пришли митинговать против Олега Татарова.
В Шевченковский райсуд ворвались молодые: видео
Что известно о деле, в котором Микитась выбирают меру пресечения:
- Максима Микитася подозревают в заказе похищения человека. Речь идет о похищении юриста столичной компании Олега Мирошниченко. Он в свое время работал на Микитася.
- В полиции и прокуратуре заявили, что у них есть достаточно оснований подозревать застройщика в организации похищения человека.
- САП, НАБУ и часть активистов уверены: это дело является следствием другого дела экс-нардепа – коррупционного. В нем Микитась подозревают в хищении имущества Национальной гвардии. Он дал показания против заместителя председателя ОПУ Олега Татарова и заявил: тот тоже причастен к делу.
- Интересно, что в НАБУ заявляли, что подозрение Микитасю по делу о похищении может помешать в расследовании дела против Татарова.
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