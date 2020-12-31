31 декабря Шевченковский райсуд Киева должен избрать меру пресечения бывшему нардепу и президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю. Его подозревают в заказе похищения человека. С самого утра в суде кипят страсти: застройщик хотя и прибыл туда в 9 утра, но на рассмотрение ходатайства не явился.

Поэтому сторона обвинения подала суду ходатайство о принудительном приводе Микитась. Об этом сообщает 24 канал.

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Следственный судья рассмотрел ходатайство и поручил полиции принудительно доставить Максима Микитася на заседание. Правда, почти сразу после такого решения суда застройщик в сопровождении спецназовцев НАБУ сам вернулся на заседание.

В коротком комментарии журналистам он сообщил, что находился на допросе в полиции. Мол, его назначили на то же время, что и избрании меры пресечения в суде. Допрос касается дела о похищении человека.

Обратите внимание! Меру пресечения Максиму Микитась должны были избрать еще 30 декабря, однако тогда защита подозреваемого объявила отвод следственному судье. И рассмотрение ходатайства перенесли на 31 декабря.

Микитась вернулся в суд в сопровождении спецназовцев НАБУ: видео

Интересно, что кроме того, утром в здание суда ворвались около 40 молодчиков. Они сначала в шутку называли себя экстремистами, а потом заявили: пришли митинговать против Олега Татарова.

В Шевченковский райсуд ворвались молодые: видео

Что известно о деле, в котором Микитась выбирают меру пресечения: