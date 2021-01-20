Почему Микитась дал показания против Татарова: была ли это сделка со следствием
Известный киевский застройщик и бывший нардеп Максим Микитась опроверг информацию СМИ, что ему изменили меру пресечения на домашний арест, поскольку он дал показания против заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. Микитася подозревают в схемах по завладению имуществом Нацгвардии.
О показаниях против Татарова
Микитась подчеркнул, что не шел на сделку со следствием в обмен на освобождение его из-под стражи. А показания против дал из-за других личных мотивов. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".
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Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформировано мнение, что я дал показания в отношении Татарова в обмен на свою свободу. Это не так. Основанием для освобождения меня из-под стражи на домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов гривен. За действия группы других людей. В условиях недоказанности вреда государству и тому подобное. Только чтобы вернуться домой,
– убеждает Микитась.
По его словам, все эти инсинуации касательно "соглашения" по Татарову – из разряда "слышали звон, но не знают, откуда он". А этот звон – слухи и лживые версии, от людей Татарова.
Микитась утверждает, что после его показаний против Татарова ряд СМИ опубликовал материали, где "какие-то эксперты говорят, что возникнут проблемы с возможностью применения такой формы как сделка со следствием". В то же время, соглашения со следствием как таковое вообще не существует.
"Основная же причина, по которой я дал показания о коррупционных связях Татарова – это личные мотивы", – отметил он.
О взаимоотношениях с Татаровым
Также Микитась рассказал, что взял действующего заместителя Ермака на работу после увольнения из МВД. Позже последний значительно улучшил свое материальное положение, занимаясь юридическим сопровождением.
При этом Микитась обвинил Татарова в том, что именно из-за него остался ни с чем. А новым владельцем Укрбуда стал Дмитрий Федотенков.
Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое стечение обстоятельств, что такой опытный юрист как Татаров этого не предвидел,
– отметил Микитась.
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Коротко о деле Микитася
- В октябре 2019 года Микитасю сообщили подозрение в завладении имуществом Нацгвардии. Убытки государству составляют более 81 миллиона гривен. В этом деле фигурирует и зампред ОПУ Олег Татаров.
- В частности в 2016 – 2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбудом" об отказе от квартир и паркомест в Киеве в обмен на 65 квартир в доме на окраине столицы.
- В суде Микитась заявил, что он договорился о написании положительной экспертизы в пользу частной компании-застройщика. То есть фактически заместитель руководителя ОП выполнял роль посредника в передаче взятки.
- Ранее Микитась находился под ночным домашним арестом.
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