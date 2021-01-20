Известный киевский застройщик и бывший нардеп Максим Микитась опроверг информацию СМИ, что ему изменили меру пресечения на домашний арест, поскольку он дал показания против заместителя руководителя ОПУ Олега Татарова. Микитася подозревают в схемах по завладению имуществом Нацгвардии.

О показаниях против Татарова

Микитась подчеркнул, что не шел на сделку со следствием в обмен на освобождение его из-под стражи. А показания против дал из-за других личных мотивов. Об этом он рассказал в комментарии "Украинской правде".

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Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформировано мнение, что я дал показания в отношении Татарова в обмен на свою свободу. Это не так. Основанием для освобождения меня из-под стражи на домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов гривен. За действия группы других людей. В условиях недоказанности вреда государству и тому подобное. Только чтобы вернуться домой,

– убеждает Микитась.

По его словам, все эти инсинуации касательно "соглашения" по Татарову – из разряда "слышали звон, но не знают, откуда он". А этот звон – слухи и лживые версии, от людей Татарова.

Микитась утверждает, что после его показаний против Татарова ряд СМИ опубликовал материали, где "какие-то эксперты говорят, что возникнут проблемы с возможностью применения такой формы как сделка со следствием". В то же время, соглашения со следствием как таковое вообще не существует.

"Основная же причина, по которой я дал показания о коррупционных связях Татарова – это личные мотивы", – отметил он.

О взаимоотношениях с Татаровым

Также Микитась рассказал, что взял действующего заместителя Ермака на работу после увольнения из МВД. Позже последний значительно улучшил свое материальное положение, занимаясь юридическим сопровождением.

При этом Микитась обвинил Татарова в том, что именно из-за него остался ни с чем. А новым владельцем Укрбуда стал Дмитрий Федотенков.

Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое стечение обстоятельств, что такой опытный юрист как Татаров этого не предвидел,

– отметил Микитась.

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