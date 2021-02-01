Михаил Добкин после получения статуса легенды ютуба несколько раз пытался сделать "все по-новой", но так оставался серым маргиналом. После смерти Геннадия Кернеса у Добкина появился шанс вернуться из небытия и побороться за кресло мэра Харькова. Читайте в статье – что известно об одном из самых одиозных политиков Украины.

Источник: 24 канал

Михаил Добкин мог стать одним из самых колоритных кандидатов на местных выборах-2020, но одиозного экс-регионала оставили в запасе. После смерти победителя избирательной гонки в Харькове Добкин решил побороться за кресло мэра этого города и уже начал кампанию – пафосным, но примитивным роликом, в котором самопровозгласил себя наследником Кернеса. Мы собрали основные факты о карьере, политической и гражданской деятельности Михаила Добкина, а также самые громкие скандалы, связанные с бывшим регионалом.

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Биография Михаила Добкина

Родился Михаил Добкин 26 января 1970 года в еврейской семье.

С 1988-1990 Михаил Добкин служил в войсках противовоздушной обороны Киевского округа. С начала девяностых начал деятельность на производственном предприятии "Прогресс-90", а также недолго находился в должности руководителя ЧП "Инвестторгцентр".

Высшее образование получил на факультете гражданского права Харьковского национального университета внутренних дел и на факультете международной экономики Харьковского национального экономического университета.

В конце 1990-х стал официальным руководителем компании своего отца — "Ист Ойл Групп", где занимался оптовыми продажами горюче-смазочных материалов.

Такие сведения подает официальная биография Добкина, зато неофициальная указывает на то, что Добкин был типичным человеком 90-х, чему и обязан своим немалым состоянием.

Михаил Добкин женат дважды. Первый брак с Людмилой Молотокас продлился до 2007 года. К этому времени у пары родилось двое детей — Алла и Николай. Сразу после развода Добкин женился на Алине Боженко, которой принадлежит 95% акций региональной телекомпании "7 канал". Сегодня пара воспитывает двух дочерей – Еву и Полину.

Младший брат кандидата в мэры Харькова — народный депутат ВРУ VII–VIII созыва — Дмитрий Добкин, запомнившийся употребление наркотических веществ в стенах парламента. Эта выходка долго оставалась примером самого нелепого поступка нардепа в Верховной Раде, пока депутат 9 созыва Илья Кива не превзошел Добкина-младшего.

Политическая деятельность

В 1998 Михаил Добкин избран депутатом от Народно-Демократической партии по 73-ому избирательному округу Харькова.

В 2002 он стал народным депутатом Украины в одном из мажоритарных округов Харькова. В течение этого периода работал в бюджетном комитете Верховной Рады. За одну каденцию Добкин сменил пять фракций Верховной Рады, среди которых – "Единая Украина", "Демократические инициативы", "Центр", СДПУ(о) и "Партия регионов" с которой связана дальнейшая деятельность политика.

Сначала депутат входил в политический совет партии, а с 2009 года возглавлял харьковскую городскую организацию "Партии Регионов".

Поддержка регионалов помогла Добкину в его родном городе. В марте 2006 он занимает место мэра Харькова и становится полновластным хозяином города.

В 2010-м Добкин сменил мэрское кресло на губернаторское и возглавил областную Харьковскую госадминистрацию. В этом же году политик избран в Харьковский областной совет по списку "Партии регионов".

Во время Революции Достоинства в Украине Добкин выступал с активной критикой Євромайдана, поддерживал "Беркут" и даже надел мерч этой несуществующей ныне структуры, носил "георгиевские ленты" и публично высказывался о том, чтобы перенести столицу из Киева в Харьков.

1 февраля 2014 года он, вместе с Геннадием Кернесом, основывает оппозиционное движение "Украинский фронт". По инициативе движения, в 2014 году состоялся "съезд депутатов юго-восточных регионов Украины, АК Крыма и Севастополя". Собравшиеся приняли резолюцию, в которой объявили, что юго-восточные области Украины и Автономная Республика Крым готовы "обеспечить полноту власти до установления конституционного порядка в Киеве". Впрочем, "Русская весна" в Харьков не пришла и Добкину пришлось "переобуваться".

Чтобы баллотироваться на пост президента Украины, 26 февраля 2014 года Добкин подает заявление на увольнение с должности председателя Харьковской областной государственной администрации. 28 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Михаила Добкина кандидатом в президенты. Программа кандидата базировалась на идее о возобновлении полномасштабных отношений с Российской Федерацией. По данным ЦИК, такие идеи поддержало лишь 3,03% избирателей.

В 2014 Добкину все же удается пройти в Верховную Раду по спискам "Оппозиционного блока", который был сформирован из обломков "Партии регионов". Но на этот раз он покидает фракционное объединение. Официальным поводом выхода считается его несогласие с законом о судебной реформе, который поддержала часть "Опоблока".

В отличие от многих других пророссийских политиков Добкин не бежал, а остался в Украине. В интервью для сайта LB, Добкин отметил, что несмотря на отсутствие "суперпатриотизма", ему "не хотелось бежать, как Виктор Федорович". А на вопрос о переезде в Россию ответил, что "сегодня мы здесь — политики, а там... коллаборанты".

В 2015 году экс-нардеп зарегистрировал новую политическую партию "Христианские социалисты", однако не сумел объяснить, какое имеет отношение как к первому, так и ко второму.

На парламентских выборах 2019 года, Добкин был в списках кандидатов в народные депутаты от "Опоблока". Однако партия не смогла преодолеть проходной барьер, из-за чего оставила Добкина за бортом большой политики.

Поражение на выборах открыло перед Добкиным новые перспективы – он стал блогером и начал распространять в соцсетях свои мысли по всем вопросам, активно ссорится со всеми в твиттере и фейсбуке, часто в нецензурной форме. Из-за чего страницы политика постоянно банятся или удаляются.

Также Добкин кардинально сменил имидж – побрил голову, отпустил бороду и стал позиционировать себя как брутальный байкер. Также Добкин время от времени появляется в качестве "эксперта" на телеканалах с орбиты Ахметова.

В 2020 Михаил Добкин попытался вернуться в большую политику и заявить о себе на местных выборах, однако выдвижение на посты мэров Киева и Харькова было скоротечным.

Допа и Гепа

В 2007 Добкин становится легендой – именно тогда на ютубе анонимно залили ролик, на котором политик под присмотром своего собрата Геннадия Кернеса пытается записать банальную политическую агитку. Однако, у мэра ничего не получается – он постоянно ошибается, ужасно волнуется и очень забавно фейлит, а Кернес подливает масла в огонь и не дает мэру вести себя естественно.

Допа и Гепа – смотрите, как рождалась легенда:

Ролик мгновенно стал хитом не только в Украине и навеки закрепил за Добкиным и Кернесом славу звезд ютуба. Фразы из пятиминутного видео давно разобраны на цитаты и вошли в сокровищницу мемов.

Этот ролик также открыл многим людям истинное лицо политиков Добкина и Кернеса и навсегда оставил их в истории как "Допу" и "Гепу". С этим примирился даже сам Добкин – он даже использовал фрагменты из вирусного ролика для своей промо-кампании в 2020 году.

Не остановился Добкин и после смерти своего бывшего собрата – уже в январе 2021 года он начал предвыборную кампанию на пост мэра Харькова. В бой пошли цитаты самого Кернеса, фото и даже почему-то Дарницкий мост, к которому ни Добкин, ни Кернес не имеют отношения.

При этом, тот факт, что последние несколько лет Добкин был отлучен от тела Кернеса и имел с ним конфликт, Добкин решил не афишировать.

Несмотря на это, именно Добкин сейчас считается главным конкурентом на грядущих выборах действующего исполняющего обязанности мэра Харькова Игоря Терехова.

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Общественная деятельность

Одним из главных увлечений Добкина является минифутбол. С 1999 года политик является вице-президентом Харьковской ассоциации минифутбола.

В 2001 году основал городскую общественную организацию "Медведь".

Мука и зеленка

Конечно, легендарное видео на синем экране с участием режиссера Геннадия Кернеса и Михаила Добкина является вершиной деятельности политика. Впрочем, в карьере Добкина были и другие забавные моменты.

Весной 2014, когда Добкин направлялся на съемки программы "Свобода слова", его встретили несколько десятков "афганцев". Они облили экс-мера зеленкой и обсыпали мукой. Позже Добкин заявил, что во время киевского инцидента, в его машине пробили колеса и нанесли телесные повреждения нескольким охранникам. Фото зелено-белого Добкина на время стали хитом.

Уголовное дело против Добкина

В 2016 году в Харькове прошли обыски связанные с уголовным делом по хищению 654 га земли на сумму 4 млрд грн. В организации схемы было заподозрено руководство города. Самого Добкина обвинили в злоупотреблении властью для завладения земельным участком стоимостью более 240 млн гривен и площадью в 78 га.

Сотрудники ГПУ и СПУ пытались провести обыск в доме, принадлежащем матери Михаила Добкина. Однако из-за неприкосновенности депутата обыск не состоялся.

Ситуация изменилась в июле 2017 года, когда Верховная Рада лишила Добкина неприкосновенности и разрешила его задержание. Судебный арест предусмотрел внесения залога в размере 50 млн грн. Необходимую сумму за Добкина внесли его однопартийцы. Осенью 2018 года дело Добкина передали в суд, где оно преспокойно находится и по сей день.