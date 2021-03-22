В 2020 году в Чехии зафиксировали рост населения. В основном это произошло благодаря мигрантам из Украины.

Прирост населения в 2020 году был значительно ниже, чем в предыдущие годы. Смертность значительно превысила рождаемость.

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Население Чехии выросло на 7,8 тысячи человек в течение 2020 года. С начальных 10,69 миллиона до окончательных 10,7 миллиона. Прирост населения был на 36,3 тысячи ниже, чем годом ранее,

– говорится в докладе.

Численность населения возросла, в основном, благодаря иностранной миграции.

Мигранты из Украины увеличили количество населения

Согласно данным, в течение 2020 года в Чехию иммигрировали 55,7 тысячи человек. Этот показатель стал на 9,9 тысячи меньше, чем в 2019 году.

Как и в предыдущие годы, высшее положительное сальдо было зафиксировано среди граждан Украины – 16 тысяч. Второе среди граждан Словакии – 3 тысячи, третье среди граждан России – 2,2 тысячи.

Обратите внимание! По состоянию на начало 2021 года около 150 тысяч украинцев легально работают и проживают в Чехии. Они представляют наибольшую диаспору в этой стране.