За молниеносные маневры и способы ведения танкового боя противники прозвали Эрвина Роммеля "лисом пустыни". В то же время немало соратников обвиняли его в тщеславии, чрезмерной жестокости и недальновидности.

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Отец победы – Эрвин Роммель

27 февраля 1941 года на севере Африки возле Ливийского города Эль-Агейла завязались ожесточенные бои. Британцы под командованием генерала Вейвелла были шокированы стремительным наступлением и

в конце концов отступили. На их позиции зашли итальянцы, но настоящим отцом этой победы был командующий немецкого корпуса "Африка" Эрвин Роммель.

Через месяц англичан ждал еще больший удар – провал под Марс-эль-Брегой, где они ожидали увидеть силы стран Оси не раньше мая. Однако немцы сделали им сюрприз. Генштаб Вермахта приказал Роммелю держать оборону. Для 40-летнего генерала этого было мало и он приказал готовиться к атаке.



Эрвин Роммель / Фото ifuun

В итоге – город перешел под немецко-итальянский контроль. Атака была "фишкой" Роммеля еще со времен Французской кампании. Только в стремительных маневрах и бросках вперед он чувствовал себя, как рыба в воде. Рывок бронетанковых колонн он подкреплял артиллерийским огнем и вызывал авиацию, находясь на поле боя. Хотя обычная практика Люфтваффе – это отсутствие координации авиации с оперативными действиями наземных частей.

Роммеля можно назвать инстинктивным генералом. Он понимал поле битвы. Чувствовал слабость соперника. Осознавал, когда можно действовать, а когда – нет. Он много рисковал, много играл в Северной Африке,

– рассказал британский историк Ричард Овери.

Немецкие танки появились в Северной Африке в начале 1941 года. Фюрер спасал итальянцев, которые понесли тяжелые потери от англичан. До Восточной кампании оставалось еще немного времени, Египет и Ливия с их ресурсами, в частности месторождениями нефти, ускользали в руки британцев.

"На Гитлера давили экономические круги. К ним принадлежали важные деньгодатели, в частности Deutsche Bank и IG-Farben – в то время крупнейший химический концерн мира. Они хотели получать выгоду с африканских колоний, видя в них возможность найти новый рынок сбыта и поставщиков сырья", – рассказал камерунский историк Принц Кумьа Ндумбе ІІІ.



Адольф Гитлер / Фото blueprintsforliving

Корпус "Африка" состоял из 2 дивизий:

5-й легкой;

15-й танковой.

Роммель должен был координировать свои действия с итальянским генералом Гарибольди, но почти сразу по прибытии на континент немецкий офицер начал игнорировать итальянского соратника и действовать так, как считал нужным.

Юность Роммеля

Роммель происходил из немецкой семьи среднего класса. Он единственный из семьи выбрал милитаристский путь. Один из братьев будущего генерала Вермахта стал стоматологом, другой – оперным певцом, а сестра – учительницей искусства.

Ребенком он был вялым и не проявлял много энергии, но в подростковом возрасте лишился беззаботности и стал очень динамичным,

– заметил американский военный писатель Сэмюэл Митчем.

Быстро повзрослеть Роммеля заставила Первая мировая война. Один из предвестников его будущей славы – успех в битве при Капоретто. Там отношения на поле боя выясняли австро-венгерско-немецкие войска – с одной стороны, а итальянские – с другой.

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Батальон тогда еще лейтенанта Роммеля, воспользовавшись горным рельефом местности, обошел врага с фланга. Уже тогда Эрвин проявил неповиновение перед высшим руководством, которое предписывало не атаковать. Однако такой дерзкий ход ошеломил противников и принес блестящий результат. Роммель и его 150 подопечных захватили 9 тысяч итальянцев, в том числе 150 офицеров. Сами же потеряли только 6 солдат.

Карьерный рост генерала

За успехи на итальянском фронте Роммель стал кавалером ордена "За заслуги", так называемого "Голубого Макса" – самой престижной немецкой офицерской награды того времени. Общее прошлое подтолкнуло его в центр изменений, которые переживала Германия во второй половине 1930-х годов. В то время познакомился с Гитлером и даже стал командующим его личной гвардии.

Роммель стал представителем того типа воина, который возник во время Первой мировой. Штурмовиком. Лидером штурмовой группы. Инициативным человеком, который не уклоняется от боя, от убийства и смерти. Роммель становится именно таким истребителем,

– объяснил немецкий историк Шонке Нитцель.

Следующим трамплином для карьеры Эрвина стала новая война, которую начинала Германия. В 1939 году Роммель оказался в Польше. К тому времени он был председателем личной гвардии фюрера и его головная боль – отговорить Гитлера соваться близко к линии фронта.

Уже в 1940 году Роммелю доверили танковую дивизию, которая первой прорвала линию – мощную цепь фортификационных сооружений во Франции. Захватила порт Шербур и прижала французов с англичанами возле Дюнкерка.

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"Роммель командовал 7-й панцирной дивизией, которая вскоре стала известной как дивизия-призрак. Потому что передвигалась быстро, как призрак. И хотя немецкие танки уступали французским и были хуже вооружены, Роммель использовал скорость, агрессию и неожиданность", – отметил историк Гай Уолтер.

Роммель умел добиваться успеха даже тогда, когда противник имел многочисленное и современное оснащение. Например, когда Эрвин прибыл в Африку, в арсенале англичан были современные танки:

"Матильда";

"Валентайн";

"Крусэйдер";

"Стюарт".

Они имели мощную броню и были почти неуязвимыми перед артиллерией немцев. Африканский корпус как противотанковое оружие отстреливался по британской бронетехнике из зениток. 12 грамотно выставленных Флак-88 позволили ему сорвать британское контрнаступление под крепостью Тобрук в 1942 году.



Американский корпус отстреливался / Фото worldwarphotos

"Уже было совсем светло, когда батальон танков "Матильда", возглавлявший атаку начал преодолевать последний участок, отделявший его от противника. От командира танкового батальона поступило сообщение по радиотелефону: "Они разносят мои танки на куски", – рассказал английский историк Лиддл Гарт.

Хитрости в войне

Роммель лично разработал новую топографическую систему для своей дивизии, которая помогала его танкистам быстро ориентироваться на местности. Он любил руководить боем на передовой. Не прятался в штабных бункерах. В случае необходимости маневрировал и хитрил.

Например, приказывал своим водителям создавать густые облака из пыли, чтобы его дивизия выглядела значительно больше, чем была на самом деле.

У меня сложилось впечатление, что он был в своей стихии, когда по нам стреляли из артиллерии. Он был как будто Богом войны, который именно этого искал,

– отметил водитель Роммеля Гельмут фон Лейпзип.

То, что характерно для Роммеля среди других высоких чинов Рейха – силой обстоятельств его Африканский корпус никогда не обвиняли в военных преступлениях. Даже с пленными он вел себя с соблюдением, так сказать, рыцарского кодекса.

Роммель был примером лидерства. Когда Гитлер приказал захватить британских снайперов, Роммель выкинул приказ в мусорную корзину. Он настаивал на том, чтобы союзные солдаты, попавшие в плен, получали такие же пайки, как и он. Роммель даже написал книгу "Война без ненависти".

Битва за Тобрук

Одним из самых известных эпизодов Северо-Африканской кампании стала битва за Тобрук. Неприступные ворота в Египет. Роммель подошел туда 10 апреля 1941 года со стороны города Дерна.

Амбициозный немецкий военачальник надеялся быстро захватить крепость, но гарнизон Тобрука – 9 австралийская пехотная дивизия – очень тщательно подготовился. Защитники возвели несколько линий обороны. Имели больше амуниции и ждали с моря резервов, которые в конечном итоге и подошли.

Роммель думал, что корабли идут в Тобрук для эвакуации людей, как в Дюнкерке, но ошибся. Пока на ротацию не прибыли британцы, чехословаки и Карпатская польская бригада, австралийцы самостоятельно удерживали стратегический объект в течение 5 месяцев.



Битва за Тобрук / Фото Australian War Memorial

Они строили защитные линии из мешков с песком, которые напоминали мышиные ходы. За это немцы прозвали защитников Тобрука "крысами". Роммель пытался отрезать австралийцев от водоснабжения и жаждой выманить из укрепления.

Я защищал точку с водой, когда немцы начали атаковать с воздуха. Они разбомбили бочку для воды и вызвали этим страшный беспорядок,

– сказал защитник Тобрука Джек Кепл.

Из-за того, что Роммель так легкомысленно относился к человеческим жизням, вспыхивали конфликты с подчиненными ему офицерами. Например, полковник Ольбрих заявил, что солдаты пойдут в атаку только через его труп.

Тобрук держался 240 дней. Его защищали 27 тысяч солдат. Более трети из них были убиты или ранены. Роммель, командуя 35 тысячами немецких и итальянских солдат, потерял 13 тысяч солдат.

Чем закончилась битва за Тобрук – смотрите в программе.