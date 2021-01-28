МИД запретит въезд в Украину российскому пропагандисту Кеосаяну: что известно
Министерство иностранных дел инициирует запрет на въезд в Украину российскому телеведущему Тиграну Кеосаяну. Он муж пропагандистки Маргариты Симоньян.
Источник: Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко
Поводом стало прибытие российских супругов на территорию оккупированного Донбасса 27 января 2021 года. Вместе с ними приехал журналист и депутат Роман Бабаян.
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По словам Николенко, запрет въезда необходим из-за деятельности против национальной безопасности Украины.
Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы,
– отметил представитель МИД Украины.
Обратите внимание! Симоньян – российская журналистка, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня". Она поддерживает политику Владимира Путина и агрессию в отношении Украины. Поэтому с 2014 года журналистка находится в перечне российских пропагандистов, которым запрещен въезд на территорию Украины.
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Визит пропагандистов в Украину: что известно
- Симоньян, которая управляет российскими пропагандистскими СМИ "Россия сегодня" и Russia Today, 27 января 2021 года приехала в оккупированный Донецк. Вместе с ней был ее муж Тигран Кеосаян и еще один журналист Роман Бабаян.
- Целью визита был масштабный форум "Русский Донбасс", который запланировали провести боевики.
- Фотодоказательство пребывания в Донецке пропагандистка опубликовала в своем телеграм-канале.
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