МИД выслал Грузии протест из-за задержания украинцев и ответил на упреки Саакашвили
Украина не вмешивается во внутренние дела других государств, а мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие партнерства. Так в МИД ответили на обвинения Михеила Саакашвили в отношении посла в Грузии.
Источник:МИД
Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар 10 февраля встретился с временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили.
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Нота протеста из-за задержания украинцев
Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное рассмотрение дела задержании в Грузии яхты с украинцами Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату вручили ноту МИД об этом и в очередной раз попросили освободить граждан.
В МИД ответили на упреки Саакашвили
Относительно заявлений Михеила Саакашвили Боднар подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии.
Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, должны несмотря ни на что держаться вместе, чтобы эффективнее противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО,
– добавил дипломат.
По словам Боднара, осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить отношениям стран.
Почему возник конфликт с Саакашвили: коротко
- В Грузии на выборах в парламент в 2020 году большинство получила партия пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили. Политическая сила Саакашвили заняла второе место.
- Поэтому депутаты из партии Саакашвили хотят сложить свои мандаты. Они утверждают, что не будут подыгрывать фальсификаторам выборов, представляя оппозицию. Экс-президент Грузии поддерживает их.
- Украинский посол Игорь Долгов заявил, что заявления Саакашвили не помогают Украине выстроить атмосферу доверия с Грузией.
- Зато Саакашвили обвинил Долгова, что "он действует против украинских интересов" и обвинил его в коррупции.
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