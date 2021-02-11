Украина не вмешивается во внутренние дела других государств, а мнение отдельных граждан не должно влиять на развитие партнерства. Так в МИД ответили на обвинения Михеила Саакашвили в отношении посла в Грузии.

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар 10 февраля встретился с временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили.

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Нота протеста из-за задержания украинцев

Боднар призвал грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное рассмотрение дела задержании в Грузии яхты с украинцами Владимиром Дяченко и Юрием Хомичем. Грузинскому дипломату вручили ноту МИД об этом и в очередной раз попросили освободить граждан.

Обратите внимание! Дьяченко, Хомича, а также грузина украинского происхождения Михаила Батурина задержали в конце ноября 2020 года. Их отправили в СИЗО из-за якобы незаконного пересечения границы Грузии. Защита отмечает, что это не так, ведь мужчин задержали в открытом море.

В МИД ответили на упреки Саакашвили

Относительно заявлений Михеила Саакашвили Боднар подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, должны несмотря ни на что держаться вместе, чтобы эффективнее противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО,

– добавил дипломат.

По словам Боднара, осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить отношениям стран.

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