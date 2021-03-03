Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против политически мотивированного решения российского суда в отношении крымчанина Олега Приходько. Украинский политзаключенный получил безосновательный приговор – 5 лет заключения.

В ведомстве отметили, что за "подготовку теракта и изготовление взрывчатых веществ" Приходько признали виновным по абсолютно сфабрикованным доказательствам. Задерживали крымчанина тоже незаконно и безосновательно.

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Приходько задержали 10 октября 2019 года в оккупированном Крыму. Нарушая нормы международного права, украинца перевезли в Ростов-на-Дону.

Год Приходько придется побыть в самых тяжелых условиях

Приговор суда впечатлил – 5 лет лишения свободы, отметили в МИД, при этом первый год Приходько пробудет в тюрьме с самыми тяжелыми условиями. Остальной срок – в колонии строгого режима.

В дипведомстве заявляют: российские оккупанты продолжают репрессивную политику в отношении граждан Украины.

Дело против Олега Приходько имеет все признаки политически мотивированной. Адвокат Олега неоднократно обращал внимание так называемого "суда" на многочисленные процедурные нарушения во время досудебного следствия, а также на полное неприятие "судьями" предоставленных защитой обоснованных показаний о непричастности украинца к инкриминируемым деяниям,

– сказала первая заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Украина требует от России немедленно освободить Приходько

Украина требует от России отменить неправомерное решение суда и немедленно освободить Олега Приходько, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.

Обратите внимание! МИД Украины призывает также международное сообщество осудить практику преследования Россией инакомыслия и требовать от Москвы соблюдения норм международного права.

Приходько говорит, что осудили его за проукраинскую позицию

Отметим, что сам Приходько утверждает, что судили его в России именно за проукраинскую позицию. Дома, в Крыму, у него обнаружили вещи с украинской символикой. Оккупанты обвинили мужчину в подготовке подрыва администрации в Саках. Осложняет пребывание украинца в тюрьме и недуг: у мужчины больные почки. Политзаключенный уже угрожал перерезать себе вены, если ему не передадут лекарства.