7 лет российской агрессии в цифрах: в МИД Украины представили инфографики
В годовщину российской агрессии против Украины МИД представил инфографики. Они демонстрируют, как изменилась жизнь на временно оккупированных территориях с приходом туда России.
Источник:МИД Украины
Инфографики имеют название "7 лет вооруженной агрессии России против Украины". Они демонстрируют основные изменения в демографическом, экологическом, милитарном и других аспектах жизни на оккупированных территориях.
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В Министерстве иностранных дел в очередной раз напомнили, что российская агрессия уже принесла и продолжает нести многочисленные жертвы, как среди гражданских, так и военных лиц. Только на Донбассе за годы войны погибли более 13 000 человек, а более 20 000 получили ранения.
Агрессия России против Украины продолжает дестабилизацию Европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета,
– подчеркнули в ведомстве.
В МИД также призвали демократический мир жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права.
Ведь, как добавили в министерстве, временная оккупационная власть России превратила оккупированные территории в гетто бесправия, а украинские Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола.
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И хотя международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, в МИД считают, что необходимы более эффективные меры.
Украина и международное сообщество должны вместе непоколебимо противодействовать агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке дня восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,
– подчеркнули в МИД.
Инфографики "7 лет вооруженной агрессии России против Украины" / Фото МИД Украины
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