В годовщину российской агрессии против Украины МИД представил инфографики. Они демонстрируют, как изменилась жизнь на временно оккупированных территориях с приходом туда России.

Инфографики имеют название "7 лет вооруженной агрессии России против Украины". Они демонстрируют основные изменения в демографическом, экологическом, милитарном и других аспектах жизни на оккупированных территориях.

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В Министерстве иностранных дел в очередной раз напомнили, что российская агрессия уже принесла и продолжает нести многочисленные жертвы, как среди гражданских, так и военных лиц. Только на Донбассе за годы войны погибли более 13 000 человек, а более 20 000 получили ранения.

Агрессия России против Украины продолжает дестабилизацию Европейского континента. Россия использует широкий арсенал гибридных инструментов для создания нестабильности на территории соседних стран и подрыва их государственности и суверенитета,

– подчеркнули в ведомстве.

В МИД также призвали демократический мир жестко отвечать на постоянные нарушения Россией прав человека и международного гуманитарного права.

Ведь, как добавили в министерстве, временная оккупационная власть России превратила оккупированные территории в гетто бесправия, а украинские Крым и отдельные районы Донбасса, оккупированные Россией, стали местами террора и произвола.

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И хотя международные санкции помогают сдерживать агрессивную политику России, в МИД считают, что необходимы более эффективные меры.

Украина и международное сообщество должны вместе непоколебимо противодействовать агрессивной войне Российской Федерации, поддерживать на международной повестке дня восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

– подчеркнули в МИД.

Инфографики "7 лет вооруженной агрессии России против Украины" / Фото МИД Украины