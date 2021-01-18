Подавление свободы слова: в МИД Украины отреагировали на задержание Навального
В Министерстве иностранных дел Украины осудили задержание оппозиционера Алексея Навального, которое состоялось 17 января в Москве. По мнению украинского ведомства, это – продолжение Кремлем наступления на права человека.
Задержание Навального назвали позорным примером подавления свободы слова в России. Об этом заявили в МИД Украины.
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Реакция украинского МИД
В МИД Украины отметили, что задержание оппозиционера еще раз доказывает, что Кремль продолжает позорную практику наступления на права человека.
Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Россия,
– говорится в сообщении.
Украинское ведомство требует от российских властей освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются Кремлем. Также в МИД призвали международное сообщество предпринять решительные действия для осуждения репрессивных практик власти России.
Задержание Навального: главное
- 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении после отравления "Новичком".
- Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково". Однако в последний момент его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение было принято якобы по техническим причинам.
- Навальный был рад вернуться на родину и заявил, что это его "лучший день". Однако через несколько минут политика задержали силовики, когда тот проходил паспортный контроль.
- Сначала оппозиционера задержали якобы для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы. Навального взяли под стражу, где он будет находиться до избрания меры пресечения.
- Российские власти заявили, что Навального задержали как фигуранта по делу "Ив Роше" 7-летней давности.
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