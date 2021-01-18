В Министерстве иностранных дел Украины осудили задержание оппозиционера Алексея Навального, которое состоялось 17 января в Москве. По мнению украинского ведомства, это – продолжение Кремлем наступления на права человека.

Задержание Навального назвали позорным примером подавления свободы слова в России. Об этом заявили в МИД Украины.

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Реакция украинского МИД

В МИД Украины отметили, что задержание оппозиционера еще раз доказывает, что Кремль продолжает позорную практику наступления на права человека.

Задержание и политически мотивированное преследование политических и общественных деятелей, представителей национальных меньшинств, журналистов, системно практикуется Кремлем, противоречит международным обязательствам РФ и соответствующим соглашениям в области прав человека, участником которых является Россия,

– говорится в сообщении.

Украинское ведомство требует от российских властей освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются Кремлем. Также в МИД призвали международное сообщество предпринять решительные действия для осуждения репрессивных практик власти России.

Обратите внимание! Алексей Навальный 19 января должен был участвовать в комитете ПАСЕ, но из-за задержания не сможет этого сделать. Поэтому, украинская делегация планирует обжаловать полномочия России.

Задержание Навального: главное

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где он находился на лечении после отравления "Новичком".

из Германии, где он находился на лечении после отравления "Новичком". Самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково". Однако в последний момент его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение было принято якобы по техническим причинам.

его перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Администрация "Внуково" заявила, что такое решение было принято якобы по техническим причинам. Навальный был рад вернуться на родину и заявил, что это его "лучший день". Однако через несколько минут политика задержали силовики , когда тот проходил паспортный контроль.

, когда тот проходил паспортный контроль. Сначала оппозиционера задержали якобы для выяснения обстоятельств пересечения государственной границы. Навального взяли под стражу, где он будет находиться до избрания меры пресечения.

Российские власти заявили, что Навального задержали как фигуранта по делу "Ив Роше" 7-летней давности.

О том, как на задержание Навального отреагировали в Польше, Чехии и США – читайте по ссылкам.