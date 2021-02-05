Брутальное нарушение: в МИД Украины отреагировали на изгнание дипломатов ЕС из России
В МИД Украины выразили солидарность с европейскими дипломатами, которых высылают из России. Речь идет о представителях Швеции, Польши и Германии.
Источник:Твітер MFA of Ukraine
Причины России выслать евродипломатов в Украине назвали "надуманными".
Актуально Россию нужно заставить, – Кулеба о заключении Навального
В МИД подчеркнули, что такое решение противоречит Венской конвенции. Это лишь очередной пример грубого нарушения со стороны России ее обязательств, которые регламентирует международное право.
Решение России противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств согласно международному праву,
– говорится в сообщении.
Высылка дипломатов из России: что известно
- Россия собирается выслать дипломатов из Германии, Швеции и Польши.
- Причиной является то, что чиновники якобы приняли участие в массовых протестах в России 23 января.
- В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опроверг утверждения об участии дипломатов в протестах.
- В ЕС решительно осудили изгнание дипломатов.
- России порекомендовали пересмотреть свое решение.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter