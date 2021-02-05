В МИД Украины выразили солидарность с европейскими дипломатами, которых высылают из России. Речь идет о представителях Швеции, Польши и Германии.

Причины России выслать евродипломатов в Украине назвали "надуманными".

Актуально Россию нужно заставить, – Кулеба о заключении Навального

В МИД подчеркнули, что такое решение противоречит Венской конвенции. Это лишь очередной пример грубого нарушения со стороны России ее обязательств, которые регламентирует международное право.

Решение России противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств согласно международному праву,

– говорится в сообщении.

Высылка дипломатов из России: что известно