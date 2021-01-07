Дмитрий Кулеба обеспокоен событиями, которые произошли 6 января в Вашингтоне. Однако чиновник уверен, что американская демократия справится с этим вызовом.

В США нужно как можно быстрее восстановить верховенство права. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба написал на своей странице в твиттере.

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Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира,

– подчеркнул Кулеба.

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