МИД Украины отреагировал на беспорядки в Вашингтоне: что сказал Кулеба
Дмитрий Кулеба обеспокоен событиями, которые произошли 6 января в Вашингтоне. Однако чиновник уверен, что американская демократия справится с этим вызовом.
В США нужно как можно быстрее восстановить верховенство права. Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба написал на своей странице в твиттере.
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Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее. Это важно не только для США, но и для Украины и всего демократического мира,
– подчеркнул Кулеба.
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- На президентских выборах в США в 2020 году победу одержал Джо Байден.
- Однако его главный оппонент действующий президент Дональд Трамп не смирился с поражением и все время обвинял команду Байдена в фальсификациях.
- 6 января 2021 года Конгресс США должен был официально объявить о победе Байдена.
- Трамп призвал своих сторонников выйти на протест.
- Впоследствии они взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, где заседал Конгресс.
- По меньшей мере 5 человек получили ранения.
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