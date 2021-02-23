МИД требует расследования нападения на работника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге
Министерство иностранных дел выразило протест из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Ведомство требует провести расследование и наказать виновных.
Источник:Твиттер Олега Николенко
Реакцию Министерства иностранных дел на нападение на пограничника, который охранял генеральное консульство Украины в России, обнародовал спикер ведомства Олег Николенко.
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Украина требует расследования
МИД Украины выразил протест МИД России из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге,
– отметил Николенко.
Он также отметил, что российские правоохранители не предотвратили и эффективно не среагировали на нападение.
В связи с этим ведомство требует проведения всестороннего расследования и наказания виновных, а также обеспечения охраны дипломатических учреждений.
Что известно об инциденте
- 19 февраля в Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины на военнослужащего Госпогранслужбы напал гражданин России.
- Злоумышленник нанес пограничнику 2 ножевых ранения.
- Мужчину задержали, ему уже избрали меру пресечения в виде удержания под стражей в течение 2 месяцев.
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