МИД России назвало заявление главного редактора телеканалов "Россия сегодня" и Russia Today Маргариты Симоньян относительно аннексии Донбасса ее личным мнением. Во время форума "Русский Донбасс" пропагандистка призвала Россию забрать эту территорию.

Источник: "Дождь"

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отметила, что высказывания о необходимости присоединения Донбасса к России являются только собственной позицией Симоньян.

К теме Российская пропагандистка в Донецке просила Путина аннексировать Донбасс

Захарова также отметила, что Симоньян уже неоднократно высказывала такую ​​позицию относительно Донецкой и Луганской областей.

Это ее позиция, ее точка зрения. Она ее озвучивала и до этого в различных формах,

– отметила пресс-секретарь МИД России.

Представительница МИД России также добавила, что Симоньян не является ни чиновницей, ни государственным служащим.

Симоньян просила Россию аннексировать Донбасс: детали

Российская пропагандистка Симоньян призвала Россию забрать Донецкую и Луганскую области. Мол, люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью России. Поэтому Кремль должен им это обеспечить.

"Россия, матушка, забери Донбасс домой", – заявила она.

Симоньян выступила перед сепаратистами в оккупированном Донецке: видео

Симоньян, которая управляет российскими пропагандистскими СМИ, приехала в оккупированный Донецк 27 января. Оккупационные власти Донецка пригласили ее принять участие в форуме "Русский Донбасс".

Вместе с ней на оккупированную территорию приехал ее муж – телеведущий Тигран Кеосаян, журналист и пропутинский депутат городской думы Москвы Роман Бабаян, а также еще один российский депутат Андрей Козенко.