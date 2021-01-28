"Ее личное мнение": в МИД России открестились от заявлений Симоньян об аннексии Донбасса
МИД России назвало заявление главного редактора телеканалов "Россия сегодня" и Russia Today Маргариты Симоньян относительно аннексии Донбасса ее личным мнением. Во время форума "Русский Донбасс" пропагандистка призвала Россию забрать эту территорию.
Источник: "Дождь"
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отметила, что высказывания о необходимости присоединения Донбасса к России являются только собственной позицией Симоньян.
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Захарова также отметила, что Симоньян уже неоднократно высказывала такую позицию относительно Донецкой и Луганской областей.
Это ее позиция, ее точка зрения. Она ее озвучивала и до этого в различных формах,
– отметила пресс-секретарь МИД России.
Представительница МИД России также добавила, что Симоньян не является ни чиновницей, ни государственным служащим.
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Российская пропагандистка Симоньян призвала Россию забрать Донецкую и Луганскую области. Мол, люди Донбасса хотят жить у себя дома и быть частью России. Поэтому Кремль должен им это обеспечить.
"Россия, матушка, забери Донбасс домой", – заявила она.
Симоньян выступила перед сепаратистами в оккупированном Донецке: видео
Симоньян, которая управляет российскими пропагандистскими СМИ, приехала в оккупированный Донецк 27 января. Оккупационные власти Донецка пригласили ее принять участие в форуме "Русский Донбасс".
Вместе с ней на оккупированную территорию приехал ее муж – телеведущий Тигран Кеосаян, журналист и пропутинский депутат городской думы Москвы Роман Бабаян, а также еще один российский депутат Андрей Козенко.
Чем известна Маргарита Симоньян?
Российская журналистка, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня" (с 2013) и телеканала RT – Russia Today (с 2005).
В конце декабря 2020 года Симоньян получила миллион рублей премии от Путина за "личный вклад в развитие СМИ".
Она всегда поддерживала политику Путина, в частности, агрессии против Украины. С 2014 года фамилия Симоньян содержится в перечне российских пропагандистов, которым запрещен въезд на украинские земли.
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