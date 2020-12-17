Министерство иностранных дел России отказывается идти на контакт с украинской стороной. Более того, российский МИД не хочет коммуницировать с Украиной ни в одном формате.

Что сказал Кулеба

В российском МИДе "что-то сломалось" после первого разговора с министром Сергеем Лавровым. Об этом в интервью "Радио НВ" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Никакого желания у Сергея Викторовича выходить на контакт мы не видим ни в нормандском формате, ни в двустороннем формате,

– подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что ему обидно из-за отсутствия контакта между украинским и российским МИД.

"Когда он не ответил на мой звонок относительно обострения на Донбассе, я не расстроился, но мне обидно, что нет контакта и возможности говорить", – сказал глава украинского МИД.

По его словам, министры иностранных должны оставаться каналом коммуникации между государствами.

Обратите внимание! Президент России Владимир Путин заявил, что развитие отношений между Москвой и Киевом, мол, больше зависит от украинской стороны. Кроме того, он добавил, что мирное урегулирование ситуации на территории временно оккупированного Донбасса зависит от Украины.