На протяжении 2009 – 2020 годов Россия нарушала условия договора об открытом небе. В частности, это происходило во время оккупации территории Украины и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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Рассматриваем это решение как очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружением,

– рассказали в МИД.

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Договор является важным юридическим международным соглашением, которое контролирует сферу вооружения.

Кроме того, договор об открытом небе обеспечивает транспарентность между государствами-участниками. Она осуществляется посредством взаимных наблюдательных полетов.

В течение 2015 – 2020 году Украина осуществила 50 наблюдательных полетов и приняла 53 наблюдательные миссии.

Договор об открытом небе: что известно