Крах архитектуры безопасности: МИД прокомментировало выход России из Договора об открытом небе
Выход России из Договора по открытому небу является еще одним решением, которое имеет целью подорвать фундаментальные нормы и правила международного права.
На протяжении 2009 – 2020 годов Россия нарушала условия договора об открытом небе. В частности, это происходило во время оккупации территории Украины и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Актуально В России заявили о начале выхода из Договора об открытом небе: причина
Рассматриваем это решение как очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружением,
– рассказали в МИД.
Что еще сказали в МИД
- Договор является важным юридическим международным соглашением, которое контролирует сферу вооружения.
- Кроме того, договор об открытом небе обеспечивает транспарентность между государствами-участниками. Она осуществляется посредством взаимных наблюдательных полетов.
- В течение 2015 – 2020 году Украина осуществила 50 наблюдательных полетов и приняла 53 наблюдательные миссии.
Договор об открытом небе: что известно
- Его подписали в 1992 году.
- По состоянию на 2021 год участниками договора являются 33 страны: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter