Впервые в истории Украины: МИД приняло стратегию публичной дипломатии
Министерство иностранных дел приняло стратегию публичной дипломатии на 5 лет. На ее основе будут развивать положительный имидж Украины за рубежом.
Источник:"РБК-Украина"
Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что документ – это "сгусток энергии публичной дипломатии".
Важно Что делать украинцам, которых Россия лишила участков в Крыму: советы МИД
На этой неделе на заседании коллегии "мы взяли новый вес", рекордный для Украины, потому что была принята стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины появляется в нашем государстве,
– отметил Кулеба.
Что предполагает Стратегия публичной дипломатии
По мнению главы Министерства иностранных дел, публичная дипломатия требует синергии органов государственной власти и негосударственного сектора. Зато МИД является координирующим органом.
Стратегия рассчитана на 5 лет и на ее основе будем развивать позитивный имидж Украины за рубежом,
– заметил министр.
Стратегия предусматривает 7 основных направлений публичной дипломатии: культурную, экспертную, экономическую, кулинарную, цифровую, научно-образовательную, спортивную.
Какие принципы публичной дипломатии выделили в МИД
Документ предусматривает 5 основных принципов:
- проектный менеджмент;
- инновационность;
- уважение к культурному разнообразию;
- человекоцентричность;
- ответственность.
К тому же Кулеба рассказал, что в МИД создали специальную награду для промоутеров положительного имиджа Украины в мире. За ней будут предоставлять статус "Почетный Амбассадор" людям и организациям, которые продвигают положительный имидж Украины в мире.
Поделиться новостью