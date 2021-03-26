Министерство иностранных дел приняло стратегию публичной дипломатии на 5 лет. На ее основе будут развивать положительный имидж Украины за рубежом.

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что документ – это "сгусток энергии публичной дипломатии".

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На этой неделе на заседании коллегии "мы взяли новый вес", рекордный для Украины, потому что была принята стратегия публичной дипломатии. Это основательный документ, который впервые в истории Украины появляется в нашем государстве,

– отметил Кулеба.

Что предполагает Стратегия публичной дипломатии

По мнению главы Министерства иностранных дел, публичная дипломатия требует синергии органов государственной власти и негосударственного сектора. Зато МИД является координирующим органом.

Стратегия рассчитана на 5 лет и на ее основе будем развивать позитивный имидж Украины за рубежом,

– заметил министр.

Стратегия предусматривает 7 основных направлений публичной дипломатии: культурную, экспертную, экономическую, кулинарную, цифровую, научно-образовательную, спортивную.

Какие принципы публичной дипломатии выделили в МИД

Документ предусматривает 5 основных принципов:

проектный менеджмент;

инновационность;

уважение к культурному разнообразию;

человекоцентричность;

ответственность.

К тому же Кулеба рассказал, что в МИД создали специальную награду для промоутеров положительного имиджа Украины в мире. За ней будут предоставлять статус "Почетный Амбассадор" людям и организациям, которые продвигают положительный имидж Украины в мире.

Обратите внимание! МИД в 2020 году представило сайт Ukraine.ua, на котором рассказывают миру об Украине. В частности, там на английском языке публикуют информацию о новостях, путешествиях, обучении, истории, инвестициях. Цель сайта – популяризировать Украину в мире.